Переговори Байдена і Путіна. Пояснюємо, що відбувалося на "російсько-американському саміті"

7 грудня відбулася друга повноцінна зустріч чинних президентів США та РФ – Джозефа Байдена та Владіміра Путіна. Левова частка розмови була присвячена українському питанню та діям РФ на своєму західному кордоні.

Детальніше про позицію сторін та про переговори у Європі щодо можливості російської агресії – у статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка Нова вимога Путіна: що стало головним на переговорах лідерів США та РФ.

Припущення про те, що військові маневри Росії мають на меті щось більше, аніж просто тренування, і навіть більше ніж підготовку військової операції, були ще від перших повідомлень у ЗМІ про посилення російської загрози наприкінці жовтня. Зрештою, досвід таких дій у Кремля вже був: у квітні цього року РФ також, не ховаючись, зібрала під кордонами України 100-тисячну армію і тим самим загострила відносини із Заходом.

Тоді напругу зняла телефона розмова, а також пропозиція Байдена про особисту зустріч із Путіним. І хоча у Москві заперечують, що задовольнилися цим – але невдовзі після переговорів та без жодних інших вагомих підстав оголосили про відведення військ.

Втім, зараз не було ясно, чого саме хоче досягти Путін новою ескалацією і чи не готується він справді до нового вторгнення.

Але минали тижні, про військові маневри РФ написало буквально кожне велике західне медіа – і все це не призвело до жодних змін. Карти та розвіддані про розквартирування військ у відносній близькості до кордону з Україною, які потрапляють до преси, є рівно такими, як місяць тому. Росія – вільно чи невільно – створює враження того, що вона чогось чекає.

Бо щонайменше з військової точки зору це очікування перед нападом на Україну не має сенсу. Неприховано скупчувати армію, давати противникові, тобто Україні, час підготуватися; дати час для США переконати європейських партнерів у серйозності ситуації, спільно узгодити відповідь та висунути на адресу Росії офіційне санкційне попередження – це доволі дивна тактика у разі, якби від початку йшлося про наміри швидкого нападу та захоплення української території.

Треба наголосити: виключати військові наміри РФ також не можна.

Немає сумніву, що саме нерозширення НАТО на схід стало однією з ключових тем для обговорення на закритій президентській відеоконференції.

То як у цьому разі Байден планує "заспокоїти російського ведмедя", як переконати Путіна зняти напруження на кордоні? Ми не маємо чіткої відповіді, але два варіанти є цілком можливими.

По-перше, не варто забувати про досвід весни 2021 року, коли самої лише пропозиції Байдена про особисту зустріч виявилося достатньо для Путіна, щоби РФ за тиждень почала відведення своїх військ. Не варто розраховувати, що зараз відбудеться те саме, але й виключати цього також не можна.

А по-друге, для переговорів з диктатором, який поволі втрачає адекватне сприйняття реальності, але досі зберігає контроль над ядерною кнопкою, є вічне правило: не варто провокувати того, хто несповна розуму. Тож у період найбільшого напруження у відносинах краще утриматися від різких змін своєї політики, щоби опонент не зробив дурницю, яка зашкодить усім.

Більше про "російсько-американський саміт" в матеріалі Сергія Сидоренка Нова вимога Путіна: що стало головним на переговорах лідерів США та РФ.

"Європейська правда"