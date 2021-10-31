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Росія стягує війська до кордону з Україною і це не навчання – The Washington Post

Неділя, 31 жовтня 2021, 12:50
Війська РФ, фото AFP/Getty Images

Війська РФ знову концентруються на кордоні з Україною, переміщення російських військ на тлі напруженості між Москвою та НАТО викликало занепокоєння у США та ЄС.

Джерело: The Washington Post з посиланням на неназваних співрозмовників серед американських та європейських посадовців

Деталі: Видання пише, що чергова передислокація російських військ у суміжні з Україною регіони викликало занепокоєння серед чиновників у Сполучених Штатах та Європі, які відстежують нерегулярні переміщення техніки та особового складу на західному фланзі Росії.

Так, останніми днями в соціальних мережах почали з’явилися відео, на яких видно, як російські військові потяги та колони переміщують велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії.

Посадовці, які поділилися з журналістами інформацією на умовах анонімності, констатують, що рух військ у бік України спостерігається вже протягом кількох останніх тижнів.

Поновлення пересування російських військ проводиться на тлі незадоволення Кремля зближенням Києва з НАТО та власними розбіжностями з Альянсом: Росія призупинила свою місію при НАТО в Брюсселі 18 жовтня після того, як альянс вигнав вісім членів російської місії через звинувачення в шпигунстві.

Водночас директор програми досліджень Росії в некомерційній аналітичній групі CNA у Вірджинії Майкл Кофман наголосив, що нові переміщення російської армії здійснюються не в цілях військових навчань.

Пряма мова Кофмана: "Суть у тому, що це не навчання. І це не схоже на військові тренування".

Більше деталей: За словами Кофмана, супутникові знімки показують, що ймовірно 1-а гвардійська танкова армія Росії, елітний підрозділ, що базується за межами Москви, переміщує особовий склад і техніку в бік України.

Крім того, він нагадав, що сили російської 41-ї загальновійськової армії, яка зазвичай базується в Новосибірську, не повернулися до Сибіру, а з’єдналися з іншими російськими силами біля кордону з Україною.

Нагадаємо:

  • Представниця МЗС РФ Марія Захарова 28 жовтня заявила, що західні країни мають перестати надавати Україні зброю, і порівняла військову допомогу Україні з рушницею, яка неодмінно має вистрілити в останньому акті.
  • Спікер російського президента Дмитро Пєсков заявив, що постачання Україні турецьких ударних дронів Bayraktar TB2 "можуть дестабілізувати ситуацію на Донбасі".
  • 26 жовтня за наказом головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного на фронті вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу "Байрактар".

Теми: РосіякордонвійнаЗбройні сили


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