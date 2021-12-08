ДТП із 13 загиблими: поліція в лікарні затримала водія вантажівки

Поліція затримала водія вантажівки, що причетний до скоєння ДТП у Чернігівській області, у якій загинули 13 людей та ще 7 травмувалися.

Джерело: повідомлення поліції Чернігівської області

Дослівно: "Попередньо відомо, що рейсовий автобус сполученням "Борзна-Чернігів" рухався в напрямку обласного центру. Назустріч йому їхала вантажівка під керуванням 44-річного мешканця Чернігівського району. На відрізку автошляху між селами Снов’янка та Киселівка водій вантажівки не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автобусом.

Внаслідок ДТП 11 осіб загинули на місці (в тому числі водій автобуса), одна людина померла в кареті "швидкої допомоги" та ще одна – в лікарні".

Деталі: Водій вантажівки також був госпіталізований. Після надання медичної допомоги чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він перебуває в спеціалізованій палаті під охороною поліції.

На даний момент слідство збирає матеріали про подію, встановлює та опитує свідків.

Передісторія: