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ДТП із 13 загиблими: поліція в лікарні затримала водія вантажівки

Середа, 8 грудня 2021, 11:36
ДТП із 13 загиблими: поліція в лікарні затримала водія вантажівки
Фото: Нацполіція

Поліція затримала водія вантажівки, що причетний до скоєння ДТП у Чернігівській області, у якій загинули 13 людей та ще 7 травмувалися.

Джерело: повідомлення поліції Чернігівської області

Дослівно: "Попередньо відомо, що рейсовий автобус сполученням "Борзна-Чернігів" рухався в напрямку обласного центру. Назустріч йому їхала вантажівка під керуванням 44-річного мешканця Чернігівського району. На відрізку автошляху між селами Снов’янка та Киселівка водій вантажівки не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автобусом.

Внаслідок ДТП 11 осіб загинули на місці (в тому числі водій автобуса), одна людина померла в кареті "швидкої допомоги" та ще одна – в лікарні".

Деталі: Водій вантажівки також був госпіталізований. Після надання медичної допомоги чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він перебуває в спеціалізованій палаті під охороною поліції.

На даний момент слідство збирає матеріали про подію, встановлює та опитує свідків.

Передісторія:

  • 7 грудян тринадцять людей загинули і ще шість отримали травми у результаті зіткнення вантажівки та маршрутки поблизу с. Брусилів на Чернігівщині.
  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що до кінця року до Верховної Ради будуть внесені законопроєкти "спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху".

Украинская правда

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Теми: ДТПЧернігівська область
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