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В Росії поліцейським дали ще більше повноважень

Середа, 8 грудня 2021, 12:26
В Росії поліцейським дали ще більше повноважень
Фото: Unsplash

Державна Дума Росії в остаточному читанні ухвалила поправки до закону "Про поліцію", які дозволяють співробітникам МВС розкривати безхазяйні автомобілі і проникати в будинки для затримання людей.

Джерело: російський РБК

Деталі: Підставою для таких дій може бути відомості від потерпілих або очевидців.

Зараз заходити до квартир та на земельні ділянки без дозволу поліцейські можуть лише в тому випадку, якщо потрібно затримати осіб, які вже є підозрюваними.

Також поліцейським дозволять оглядати особисті речі і транспорт громадян не лише за підозри на зброю, наркотики та інші заборонені речовини, а й за наявності підстав вважати, що вони "приховують предмети розкрадання".

Поправки до закону "Про поліцію" уряд РФ вніс до Держдуми ще у травні 2020 року.

У листопаді цього року з нього прибрали норму, за якою поліцейські отримували право не відповідати за дії, які вони вчинили під час несення професійних обов'язків.

Передісторія:

Президент РФ Володимир Путін доручив російському уряду передбачити в бюджеті кошти на індексацію в 2022-2023 роках зарплат військових і силовиків вище інфляції.

"Українська правда" в Threads

Теми: Росіяполіція
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