Путін розпорядився дати більше грошей військовим і силовикам

Президент РФ Володимир Путін доручив російському уряду передбачити в бюджеті кошти на індексацію в 2022-2023 роках зарплат військових і силовиків вище інфляції.

Джерело: доручення на сайті Кремля

Дослівно: "Уряду Російської Федерації: при підготовці проекту федерального закону про федеральний бюджет на 2022 рік і на плановий період 2023 і 2024 років передбачити:

бюджетні асигнування на індексацію в 2022 і 2023 роках грошового забезпечення військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів вище рівня інфляції".

Чому це важливо: Росія 8 рік здійснює гібридну військову агресію проти України: незаконно окупувала частину України - Кримський півострів - та підтримує технікою і силами регулярних військ незаконні збройні формування на Донбасі. При цьому країна, керована президентом Володимиром Путіним, не визнає незаконність своїх дій.