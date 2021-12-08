ДТП із 13 загиблими: оголосили підозру водію вантажівки, яка зім'яла маршрутку

Правоохоронці повідомили про підозру водію вантажівки, який допустив зіткнення з маршруткою поблизу Чернігова, внаслідок якого загинуло тринадцять людей.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури затримано водія вантажівки та повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Деталі: За даними слідства, 7 грудня близько 8 години ранку мешканець Чернігівського району, керуючи вантажним тягачем "DAF", на 14 км автодороги "Чернігів-Гремяч", порушив правила дорожнього руху.

Він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з маршрутним автобусом Mersedes, який рухався у напрямку Чернігова. В результаті зіткнення водій автобуса та 10 пасажирів загинули на місці аварії, ще двоє пасажирів померли у лікарні. 7 пасажирів, серед яких один неповнолітній, отримали травми різного ступеню тяжкості.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Проводиться низка експертиз щодо технічного стану транспортних засобів та стану дорожнього покриття. В ході невідкладних обшуків вилучили документи стосовно експлуатаційного утримання дороги, дозволи на пасажирські перевезення маршрутним автобусом тощо.

Що передувало: Поліція взяла під охорону в лікарні водія вантажівки, що причетний до скоєння ДТП у Чернігівській області, у якій загинули 13 людей та ще 7 травмувалися.

Повідомлялось, що слідство збирає матеріали про подію, встановлює та опитує свідків.