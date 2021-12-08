ДТП із 13 загиблими: оголосили підозру водію вантажівки, яка зім'яла маршрутку
Правоохоронці повідомили про підозру водію вантажівки, який допустив зіткнення з маршруткою поблизу Чернігова, внаслідок якого загинуло тринадцять людей.
Джерело: Офіс генпрокурора
Дослівно: "За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури затримано водія вантажівки та повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.
Деталі: За даними слідства, 7 грудня близько 8 години ранку мешканець Чернігівського району, керуючи вантажним тягачем "DAF", на 14 км автодороги "Чернігів-Гремяч", порушив правила дорожнього руху.
Він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з маршрутним автобусом Mersedes, який рухався у напрямку Чернігова. В результаті зіткнення водій автобуса та 10 пасажирів загинули на місці аварії, ще двоє пасажирів померли у лікарні. 7 пасажирів, серед яких один неповнолітній, отримали травми різного ступеню тяжкості.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Проводиться низка експертиз щодо технічного стану транспортних засобів та стану дорожнього покриття. В ході невідкладних обшуків вилучили документи стосовно експлуатаційного утримання дороги, дозволи на пасажирські перевезення маршрутним автобусом тощо.
Що передувало: Поліція взяла під охорону в лікарні водія вантажівки, що причетний до скоєння ДТП у Чернігівській області, у якій загинули 13 людей та ще 7 травмувалися.
Повідомлялось, що слідство збирає матеріали про подію, встановлює та опитує свідків.