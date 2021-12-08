Через негоду в Києві міський транспорт курсує без дотримання розкладу

Через погіршення погодних умов наземний транспорт у місті курсує без дотримання розкладу руху.

Джерело: telegram-канал "Київпастрансу", сайт Київської міської державної адміністрації

Деталі: У повідомленні зазначено, що на електротранспорті введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання графіку руху).

8 і 9 грудня в Києві очікують на ожеледь на дорогах, налипання мокрого снігу та туман із погіршенням видимості до 200 м.

Комунальники повідомляють про 131 одиницю спецтехніки, які обробляють дороги Києва протиожеледними засобами.

Міська влада закликає водіїв автомобілів зберігати пильність, знизити швидкість та зберігати безпечну дистанцію з іншими автомобілями.

У місцях можливих підтоплень чергують гідрологічні служби міста. Крім того, у тунелі на вул. О. Теліги на Дорогожичах виконують профілактичні роботи з перевірки насосів і додаткового очищення зливостоків.

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