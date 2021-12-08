Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський не платив за приміщення для пресмарафону: воно належить куратору "Великого будівництва"

Середа, 8 грудня 2021, 18:08

Офіс президента і  Державне управління справами не оплачували користування приміщенням, в якому Володимир Зеленський проводив пресмарафон. Його співвласником є куратор програми "Велике будівництво" Юрій Голик.

Джерело: відповіді відомств на запити УП

Деталі: Офіс президента відповів, що займався лише запрошенням журналістів та порядком їх спілкування із Зеленським.

При цьому всі адміністративні заходи з організації пресмарафону здійснювало Державне управління справами.

Водночас, у Держуправлінні сказали, що документи на оплату послуг з організації та проведення зустрічі до них не надходили, і, відповідно, оплата не здійснювалась.

Довідково: 26 листопада президент провів пресмарафон. Зеленський спілкувався з журналістами у просторі Creative State Arsenal, що надає приміщення в оренду. Співвласниками простору є бізнесмени Ілля Кенінгштейн та Юрій Голик.

Останній є консультантом Офісу президента у проекті "Велике будівництво" з ремонту доріг. При цьому фінансування Укравтодору на 2022 рік сягнуло рекордних 125 мільярдів гривень.

Читайте також: Хто хоче стати мільярдером. 10 фаворитів "Великого будівництва" від улюбленців Зеленського до оточення Труханова

"Я не Янукович – бігти нікуди не буду". Головне з пресконференції Зеленського на екваторі президентства

Соня Лукашова, УП
Теми: Офіс президентаЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Заступника голови МВС Гогілашвілі після скандалів звільнили

Нова очільниця МЗС Німеччини не бачить підстав для запуску "Північного потоку-2"

Позитивна тенденція: ще дві області вийдуть із "червоної зони"

Головні новини неділі і ночі: інцидент на кордоні Білорусі та Польщі, Зеленський про Гогілашвілі

ВООЗ: "Омікрон" заразніший за "Дельту", але викликає легші симптоми

Кличко обурився, що Ломаченко вийшов без прапора України: Якого біса

Усі новини...
Офіс президента
У Зеленського поки не коментують переговори Байдена-Путіна, чекають на свою розмову
В ОП очікують, що до кінця року Україна вийде на 30 мільйонів щеплень від covid
Ексрозвідники ГУР кажуть, що Офіс президента погрожував кримінальними провадженнями
Останні новини
11:32
Covid у Києві: одужань у 2,5 рази більше, ніж нових хворих
11:29
У двох областях погіршуються показники з Covid
11:27
Газ у Європі повернувся до жовтневих цін у 1400 доларів
11:21
У Білорусі вперше за 25 років змінився глава ЦВК: очолив комуніст
11:15
Курс валют на 13 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:14
Заступника голови МВС Гогілашвілі після скандалів звільнили
11:07
В Україні робитимуть додаткові щеплення проти COVID-19 – Ляшко
10:53
Рада може передбачити додаткові гроші на переозброєння – спікер ВР
10:53
40% вакцинованих дорослих: МОЗ каже, що виконав установку ВООЗ
10:51
Прикордонники кажуть, що російський пропагандист Пегов намріяв собі перетин кордону
Усі новини...