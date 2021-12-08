Зеленський не платив за приміщення для пресмарафону: воно належить куратору "Великого будівництва"

Офіс президента і Державне управління справами не оплачували користування приміщенням, в якому Володимир Зеленський проводив пресмарафон. Його співвласником є куратор програми "Велике будівництво" Юрій Голик.

Джерело: відповіді відомств на запити УП

Деталі: Офіс президента відповів, що займався лише запрошенням журналістів та порядком їх спілкування із Зеленським.

При цьому всі адміністративні заходи з організації пресмарафону здійснювало Державне управління справами.

Водночас, у Держуправлінні сказали, що документи на оплату послуг з організації та проведення зустрічі до них не надходили, і, відповідно, оплата не здійснювалась.

Довідково: 26 листопада президент провів пресмарафон. Зеленський спілкувався з журналістами у просторі Creative State Arsenal, що надає приміщення в оренду. Співвласниками простору є бізнесмени Ілля Кенінгштейн та Юрій Голик.

Останній є консультантом Офісу президента у проекті "Велике будівництво" з ремонту доріг. При цьому фінансування Укравтодору на 2022 рік сягнуло рекордних 125 мільярдів гривень.

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