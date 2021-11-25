В Офісі президента оголосили список ЗМІ, яких запросили на пресмарафон Зеленського
Речник президента Сергій Никифоров оприлюднив перелік медіа, які запрошені на пресмарафон 26 листопада.
Джерело: facebook сторінка Никифирова
Дослівно: "Колеги, дуже радий, що прес-марафон Володимира Зеленського викликав такий ажіотаж. На жаль, охочих набагато більше, ніж може вмістити наш формат. На відміну від "Антонова" чи "Київ фуд маркета" кількість учасників обмежили, аби зосередитися на якості розмови.
Цього разу, на мій погляд, склад учасників теж вийшов збалансованим і непростим для президента. Розумію, що не всі погодяться з нашим вибором, але точно знаю, що на "теплу ванну" це не схоже. Можете переконатися в цьому самі".
Деталі: Увесь перелік українських та міжнародних ЗМІ, які запрошені на пресмарафон президента:
- Liga.net
- РБК Україна
- 24 канал
- Свобода слова Савіка Шустера
- Українські новини
- Інтерфакс Україна
- Обозреватель
- 1+1
- 5 канал
- Reuters
- Deutsche Welle
- ДОМ
- УНІАН
- Укрінформ
- ТРК Україна
- AFP
- Цензор.нет
- Bloomberg
- Радіо Cвобода
- КП в Україні
- Українська правда
- Бабель
- СТБ
- Фокус
- Кореспондент
- НВ
- Інтер
- Forbes Україна
- ICTV
- LB.ua
- UA: Перший
- BBC
Що було раніше: Вдень 25 листопада в Офісі президента несподівано повідомили, що президент проведе пресмарафон о 12 годині 26 листопада, на якому відповість на питання журналістів. Він відбудеться у закладі Creative States біля станції метро "Арсенальна".