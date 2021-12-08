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"Динамо" завершує Лігу Чемпіонів поразкою в Португалії

Середа, 8 грудня 2021, 22:58
Динамо завершує Лігу Чемпіонів поразкою в Португалії
фото з Twitter "Бенфіки"

Київське "Динамо" у шостому турі Ліги Чемпіонів поступилося "Бенфіці" з рахунком 0:2.

Джерело: трансляція поєдинку в Лісабоні в середу 8 грудня

Деталі: Вже на першій хвилині гри португальці мали чудовий шанс повести в рахунку. Удар Романа Яремчука відбив Георгій Бущан, а на добиваня Рафа Сілва не влучив по воротах. Відповідь киян була не менш небезпечною. Віталій Буяльський виклав м'яч під удар Віктору Циганкову і той з шести метрів не влучив у порожні ворота.

На 16-й хвилині "Бенфіка" повела у рахунку. Після пасу від Жоа Маріу Яремчук пробив у кут воріт Бущана - 1:0. Через шість хвилин "Бенфіка" забиває другий гол. Цього разу ворота Бущана вразив Жилберто. У динамівців більше моментів у стартові 45-ть хвилин не було, а ось Бущану кілька разів довелося рятувати свою команду.

Другий тайм португальці грали по рахунку, знаючи, що "Баварія" долає "Барселону" з рахунком 2:0. В атаці "Бенфіка" також збавила оберти і грала без моментів біля воріт "Динамо". На 58-й хвилині Віталій Миколенко пробив з метрів 17-ти, але лише поруч зі штангою. На 75-й хвилині після навісу Миколи Шапаренка Олександр Тимчик бив головою, і сейв видав воротар "Бенфіки".

На другий гол у Лізі Чемпіонів київська команда так і не награла. Завершило груповий турнір Ліги Чемпіонів "Динамо" з одним очком на останньому місці. Кияни забили лише один гол, а пропустили 11-ть м'ячів.

"Баварія" вийшла до плей-офф Ліги Чемпіонів зі 100% показником, вигравши усі шість матчів. Ще одним учасником 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів стала "Бенфіка", що набрала вісім балів. "Барселона" з сімома очками стала третьою і буде грати в Лізі Європи.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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