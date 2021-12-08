В Індії розбився гелікоптер, серед загиблих начальник штабу оборони

13 осіб загинули в результаті падіння гелікоптера Мі-17 російського виробництва неподалік пункту призначення на півдні штату Тамілнад в Індії.

Джерело: The Guardian

Деталі: Як повідомляється, серед загиблих - начальник штабу оборони Індії генерал Біпін Рават.

Рават був командувачем 1,3-мільйонної армії з 2017 по 2019 рік до свого підвищення до посади начальника служби оборони і вважався близьким до прем'єр-міністра Нарендрі Моді. Моді сказав, що Рават був видатним солдатом та "справжнім патріотом", який допоміг модернізувати збройні сили країни.

63-річний чоловік подорожував зі своєю дружиною та іншими високопоставленими офіцерами, прямуючи до Коледжу штабу служби оборони (DSSC), щоб звернутися до студентів та викладачів, з бази ВПС Сулур.

Вертоліт уже знижувався під час аварії і впав приблизно за 10 км від найближчої головної дороги.

Свідок на місці події повідомив, що пасажири падали з вертольота ще до падіння, і що одна людина вилізла з-під уламків. Зазначається, що вижив один капітан. Він отримав лікування від травм у найближчому військовому госпіталі.

Військово-повітряні сили Індії заявили, що триває розслідування аварії.

The Guardian пише, що вертоліт Мі-17, який вперше надійшов на озброєння у 1970-х роках та широко використовується оборонними службами по всьому світу, за останні роки постраждав у багатьох аваріях.

Минулого місяця внаслідок авіакатастрофи, коли азербайджанський військовий Мі-17 упав під час тренувального польоту, загинули 14 людей. У 2019 році четверо індонезійських солдатів загинули і п'ятеро отримали поранення в центральній частині Яви в результаті ще однієї події з літаком на тренуванні.