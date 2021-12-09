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До України цього тижня надійде останній транш військової допомоги від США

Четвер, 9 грудня 2021, 04:30
До України цього тижня надійде останній транш військової допомоги від США
MARK FELIX/AFP /AFP via Getty Images

Цього тижня до України доправлять останній транш оборонної допомоги від США на 60 млн доларів, зокрема стрілецьку зброю та боєприпаси.

Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Я думаю, ви знаєте, що президент Байден (президент Штатів Джо Байден) затвердив пакет оборонної допомоги для України в розмірі $60 мільйонів. Останні елементи (цієї допомоги) будуть доправлені в Україну цього тижня".

Деталі: Кірбі наголосив, що таким чином Сполучені Штати посилюють оборонні можливості українського війська.

Передісторія: Наприкінці серпня Байден вирішив надати Україні допомогу в розмірі 60 млн доларів на оборонні витрати і послуги Міністерства оборони, військову освіту та навчання.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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