До України цього тижня надійде останній транш військової допомоги від США

Цього тижня до України доправлять останній транш оборонної допомоги від США на 60 млн доларів, зокрема стрілецьку зброю та боєприпаси.

Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Я думаю, ви знаєте, що президент Байден (президент Штатів Джо Байден) затвердив пакет оборонної допомоги для України в розмірі $60 мільйонів. Останні елементи (цієї допомоги) будуть доправлені в Україну цього тижня".

Деталі: Кірбі наголосив, що таким чином Сполучені Штати посилюють оборонні можливості українського війська.

Передісторія: Наприкінці серпня Байден вирішив надати Україні допомогу в розмірі 60 млн доларів на оборонні витрати і послуги Міністерства оборони, військову освіту та навчання.