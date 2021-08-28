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Штати нададуть Україні $60 мільйонів допомоги

Субота, 28 серпня 2021, 00:55

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вирішив надати Україні допомогу в розмірі 60 мільйонів доларів.

Джерело: Білий дім

Дослівно документ, підписаний Байденом: "…делегую держсекретареві повноваження… спрямувати 60 мільйонів доларів на оборонні витрати і послуги Міністерства оборони (України – ред.), а також військову освіту та навчання".

Нагадаємо: На тлі кризи в Афганістані зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського все ж таки відбудеться, що підтвердили у Білому домі.

Українська правда
Теми: СШАУкраїна


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