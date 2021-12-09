СБУ знайшла тіло вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar
Служба безпеки України відшукала тіло вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar львів'янина Тараса Познякова.
Джерело: джерело УП в правоохоронних органах, речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі УП
Деталі: За даними джерела УП, тіло знайшли поблизу траси "Житомир - Київ". Минулого тижня стали відомі результати експертизи. Інформацію частково підтвердили в СБУ.
Пряма мова Дехтяренка: "Наразі співробітники СБУ відшукали труп Тараса Познякова. До пошукових робіт була залучена спецтехніка Міноборони. Спецслужбою отримано та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер вчинення вбивства".
Деталі: За даними джерела УП, слідство отримало інформацію щодо обставин вбивства Познякова. За цими даними безпосередньо застрелив львів’янина громадянин Росії Луан Кінгісепп з пістолета "ТТ".
Кінгісепп зі своїм "побратимом" Дмитром Голубом закопали тіло вбитого та знищили засоби зв’язку, а автомобіль "Ауді А6" вбитого заховали в одному з гаражних кооперативів у Києво-Святошинському районі Київської області у знайомого Голуба (машину знайшли правоохоронці за кілька днів).
Співрозмовник УП зазначає, що пошук місця поховання тіла Познякова ускладнювався суттєвими змінами рельєфу за п’ять з половиною років, які минули з часу вбивства.
До пошукових робіт залучалася важка техніка, а також застосовувалося спеціальне технічне обладнання - георадар "EASY RAD - GPR", що використовується відділом репатріаційних заходів та пошукової роботи Управління цивільно-військового співробітництва ГШ ЗСУ.
Нагадаємо: 7 грудня Верховний суд залишив у силі довічний вирок Дмитру Голубу, якого в 2019 році засудили до довічного ув’язнення за вбивство водія BlaBlaCar львів'янина Тараса Познякова.
Передісторія:
- Львів'янин Позняков зник 4 квітня 2016 року дорогою до Києва. В автомобілі з ним були два попутника. Пізніше з'ясувалося, що ними були колишні бійці "Правого сектора" Дмитро Голуб та Луан Кінгісепп. Вони забронювали собі місця на поїздку зі Львова до Києва, яку зареєстрував Позняков.
- 4 серпня 2016 року поліція в Хмельницькій області затримала Дмитра Голуба.
- Також за підозрою у цьому вбивстві був оголошений в розшук громадянин Росії Луан Кінгісепп. У березні 2019 року він загинув під час вибуху у київській квартирі, після трьох років міжнародного розшуку.