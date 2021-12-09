СБУ знайшла тіло вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar

Служба безпеки України відшукала тіло вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar львів'янина Тараса Познякова.

Джерело: джерело УП в правоохоронних органах, речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі УП

Деталі: За даними джерела УП, тіло знайшли поблизу траси "Житомир - Київ". Минулого тижня стали відомі результати експертизи. Інформацію частково підтвердили в СБУ.

Пряма мова Дехтяренка: "Наразі співробітники СБУ відшукали труп Тараса Познякова. До пошукових робіт була залучена спецтехніка Міноборони. Спецслужбою отримано та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер вчинення вбивства".

Деталі: За даними джерела УП, слідство отримало інформацію щодо обставин вбивства Познякова. За цими даними безпосередньо застрелив львів’янина громадянин Росії Луан Кінгісепп з пістолета "ТТ".

Кінгісепп зі своїм "побратимом" Дмитром Голубом закопали тіло вбитого та знищили засоби зв’язку, а автомобіль "Ауді А6" вбитого заховали в одному з гаражних кооперативів у Києво-Святошинському районі Київської області у знайомого Голуба (машину знайшли правоохоронці за кілька днів).

Співрозмовник УП зазначає, що пошук місця поховання тіла Познякова ускладнювався суттєвими змінами рельєфу за п’ять з половиною років, які минули з часу вбивства.

До пошукових робіт залучалася важка техніка, а також застосовувалося спеціальне технічне обладнання - георадар "EASY RAD - GPR", що використовується відділом репатріаційних заходів та пошукової роботи Управління цивільно-військового співробітництва ГШ ЗСУ.

Нагадаємо: 7 грудня Верховний суд залишив у силі довічний вирок Дмитру Голубу, якого в 2019 році засудили до довічного ув’язнення за вбивство водія BlaBlaCar львів'янина Тараса Познякова.

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