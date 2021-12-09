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Кабмін хоче запровадити покарання за заперечення агресії Росії політиками

Четвер, 9 грудня 2021, 13:37
Денис Шмигаль, фото Кабміну

Кабінет міністрів буде ініціювати запровадження покарання для політиків за публічне заперечення агресії Росії проти України.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 9 грудня

Пряма мова Шмигаля: "Два урядові законопроєкти, які стосуються національної безпеки нашої держави. Йдеться про посилення відповідальності публічних осіб за заперечення збройної агресії Росії проти України. Всі наші та іноземні політики, які розповідають про нібито громадянську війну в Україні, про неукраїнський Крим мають нести відповідальність. 

Це точно не про свободу слова, а про сприяння агресору. На жаль, навіть на 8-му році війни в Україні знаходяться політики, які цього не розуміють. Тому будемо пропонувати зміни в Адміністративний кодекс щодо відповідальності за публічне заперечення агресії Російської Федерації проти України, за просби легітимізувати окупацію наших територій.

Закон стосуватиметься саме політичних діячів. Упевнений, що ВЕрховна Рада підтримає таку ініціативу". 

Деталі: Члени уряду підтримали два законопроєкти, які передбачають зміни в адміністративний кодекс щодо відповідальності за публічне заперечення агресії РФ проти України й за спроби легітимізувати окупацію Криму та сходу України. 

Нагадаємо: Днями міський голова Полтави Олександр Мамай заявив на телебаченні, що на території України "іде брат на брата", хоча "воюють дві наддержави – це США і Росія".

Олена Рощенко, УП
Теми: Кабінет міністрівзаконодавствовійнаокупаціяРосія


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