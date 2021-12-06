Мер Полтави заявив, що в Україні воюють США і РФ, а також брат із братом

Міський голова Полтави Олександр Мамай в ефірі телеканалу "НАШ" заявив, що на території України воюють США і Росія, а російсько-українську війну назвав братовбивчою.

Джерело: Мамай в ефірі телеканалу "НАШ"

Пряма мова: "Дуже багато, спілкуючись із мешканцями нашого міста, ще більше переконуюсь і сам особисто, і бачу позицію населення те, що стосується політики.

Мені здається, що у нас сьогодні відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави – це США і Росія.

Дуже прикро, що іде брат на брата".

Деталі: При цьому Мамай зазначив, що українська молодь стала більш патріотичною.

Довідка: Власник телеканалу "Наш" Євген Мураєв є лідером політичної партії "Наші", що має проросійські погляди.

Свого часу Мураєв був власником телеканалу "NewsOne" і членом партії "За життя" Вадима Рабіновича, яка згодом об’єдналася з партією Віктора Медведчука і стала партією "Опозиційна платформа – За життя".

У жовтні 2018 року "NewsOne" купив Тарас Козак, близький соратник Медведчука. Перед продажем телеканалу Мураєв вийшов із партії "За життя".

У листопаді 2018 року він створив телеканал "Наш".

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