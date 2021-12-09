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В Україні від п’ятниці заборонять одноразові пластикові пакети

Четвер, 9 грудня 2021, 12:40
В Україні від п’ятниці заборонять одноразові пластикові пакети
Фото unsplash.com

З 10 грудня вступає в дію закон, який забороняє використання одноразових пластикових пакетів.

Джерело: закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України"

Деталі: На першому етапі заборона стосуватиметься розповсюдження тонких і надтонких пластикових пакетів у супермаркетах, аптеках, закладах харчування тощо.

Мова йде про пакети з товщиною стінок понад 50 мікрометрів. Саме в них покупці зазвичай складають придбані товари (витримують вагу понад 7 кг).

З початком дії обмежень поліетиленові пакети як засіб пакування товару повністю не зникнуть. У магазинах можна буде використовувати надтонкі пластикові пакети (товщина стінок до 15 мікрометрів), в які покупці зазвичай набирають овочі та фрукти.

Закон також дозволяє використовувати біорозкладні або екологічні пакети, виготовлені з картопляного або кукурудзяного крохмалю.

З 10 березня 2022 року набуде чинності заборона на використання в торгівлі тонких (товщина стінок 15-50 мікрометрів), оксорозкладних (містять добавки, завдяки яким швидше розпадаються на мікропластик) та надтонких пластикових пакетів.

Придбати їх можна буде лише для особистих цілей за встановленими урядом цінами.

З березня 2022 року в торгівлі буде дозволено використовувати біорозкладні пакети.

Доступними залишаться і надтонкі пакети, але лише як виробнича упаковка і лише певного розміру (ширина до 22,5 см, глибина – до 34,5 см, довжина – до 45 см разом з ручками).

Крім того, використовувати їх можна буде лише для транспортування риби, м'яса, сипучих продуктів та льоду і лише як первинну упаковку. 

З 1 січня 2023 року в Україні залишаться лише біорозкладні пакунки. Усі інші пластикові пакети будуть заборонені.

Якщо з 10 грудня 2021 року Держпродспоживслужба зафіксує в закладах торгівлі безоплатне розповсюдження пластикових пакетів, то штраф становитиме від 1,7 тис грн до 3,4 тис грн, а при повторному порушенні – до 8,5 тис грн.

Після 10 березня 2022 року розмір штрафу за платне і безоплатне розповсюдження тонких, надтонких чи оксорозкладних пластикових пакетів становитиме від 8,5 тис грн до 17 тис грн, при повторному порушенні – від 17 тис грн до 34 тис грн.

Контролювати дотримання "антипластикового" закону Держпродспоживслужба буде шляхом планових та позапланових перевірок магазинів, кафе, ресторанів та ринків.

Детальніше читайте у статті "Економічної правди" "Прощавай, пакете з пакетами? Що зміниться після заборони пластикових пакунків"

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Передісторія: 

  • 1 червня Верховна Рада ухвалила закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" з метою скорочення використання легких пластикових пакетів відповідно до правил, які діють у ЄС.

Українська правда

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Теми: законодавствоекологія
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