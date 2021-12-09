Кабмін погодив призначення діючого працівника СБУ на голову Закарпатської ОДА
Четвер, 9 грудня 2021, 13:01
Кабінет міністрів погодив призначення Віктора Микиту головою Закарпатської Обласної державної адміністрації.
Джерело: засідання Кабінету міністрів
Деталі: Під час представлення Микита розповів, що наразі він ще є діючим співробітником СБУ. Також він працював в "різних сферах, юристом і в приватних підприємствах". Родом з Закарпаття.
Передісторія:
- 18 листопада тодішній очільник Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Полосков написав разом із своїми заступниками заяву про звільнення з посади.
Українська правда