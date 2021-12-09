Кабмін погодив призначення діючого працівника СБУ на голову Закарпатської ОДА

Кабінет міністрів погодив призначення Віктора Микиту головою Закарпатської Обласної державної адміністрації.

Джерело: засідання Кабінету міністрів

Деталі: Під час представлення Микита розповів, що наразі він ще є діючим співробітником СБУ. Також він працював в "різних сферах, юристом і в приватних підприємствах". Родом з Закарпаття.

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