Глава Закарпатської ОДА написав заяву про звільнення
Четвер, 18 листопада 2021, 19:17
Очільник Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Полосков написав разом із своїми заступниками заяву про звільнення з посади.
Джерело: Полосков у Facebook
Пряма мова Полоскова: "Ми є і залишаємося командою і однодумцями. Тому всі разом ми написали заяви про звільнення.
Чимало встигли зробити і реалізувати, дали старт новим потужним проектам, які мають бути завершені протягом 2022-2023 років".
Деталі: Разом із Полосковим написали заяви також перший заступник глави ОДА та два заступники.
Нагадаємо: У жовтні депутати Закарпатської облради проголосували за дострокове припинення повноважень свого голови Олексія Петрова, який представляє партію "Слуга народу".
17 листопада Кабінет міністрів погодив звільнення Полоскова.
Українська правда