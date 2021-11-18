Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава Закарпатської ОДА написав заяву про звільнення

Четвер, 18 листопада 2021, 19:17
фото полосков

Очільник Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Полосков написав разом із своїми заступниками заяву про звільнення з посади.

Джерело: Полосков у Facebook

Пряма мова Полоскова: "Ми є і залишаємося командою і однодумцями. Тому всі разом ми написали заяви про звільнення.

Чимало встигли зробити і реалізувати, дали старт новим потужним проектам, які мають бути завершені протягом 2022-2023 років".

Деталі: Разом із Полосковим написали заяви також перший заступник глави ОДА та два заступники.

Нагадаємо: У жовтні депутати Закарпатської облради проголосували за дострокове припинення повноважень свого голови Олексія Петрова, який представляє партію "Слуга народу".

17 листопада Кабінет міністрів погодив звільнення Полоскова.

Українська правда
Теми: Закарпаття


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Перебивають Вагнергейт": Железняк прокоментував звинувачення в розтраті коштів "Голосу"

Хвиля Covid іде на спад, Дніпропетровська область залишається антилідером

Головні новини п’ятниці та ночі: коронавірус в Україні, президент Болгарії про Крим

фотоКанада і Україна збудують космодром

Двоє загиблих: у Києві на працівників заводу впав багатотонний верстат

Бурба назвав осіб, кому, окрім Зеленського, звітував щодо "вагнерівців"

Усі новини...
Закарпаття
Уряд погодив звільнення голови Закарпатської ОДА: пропрацював рік
У Закарпатській облради звільнили голову-"слугу"
На Закарпатті покращилась ситуація з ковідом: змінився колір зони
Останні новини
11:21
Окупований Крим побив добовий максимум хворих на Covid
11:01
Президент Азербайджану і прем’єр Вірменії проведуть зустріч у Брюсселі
10:53
Міненерго призначило Віктора Пинзеника членом наглядової ради МГУ незаконно — аналітик
10:42
США й Велика Британія можуть бойкотувати Олімпіаду в Китаї
10:07
Канада дозволила щеплення вакциною Pfizer дітям із 5 років
09:45
"Перебивають Вагнергейт": Железняк прокоментував звинувачення в розтраті коштів "Голосу"
09:15
Данілов обговорив безпеку на кордонах із міністеркою оборони Канади
08:55
Ще 311 тисяч українців щепилися проти Covid, дві третини – другою дозою 
08:22
Хвиля Covid іде на спад, Дніпропетровська область залишається антилідером
08:00
Головні новини п’ятниці та ночі: коронавірус в Україні, президент Болгарії про Крим
Усі новини...