Глава Закарпатської ОДА написав заяву про звільнення

Очільник Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Полосков написав разом із своїми заступниками заяву про звільнення з посади.

Джерело: Полосков у Facebook

Пряма мова Полоскова: "Ми є і залишаємося командою і однодумцями. Тому всі разом ми написали заяви про звільнення.

Чимало встигли зробити і реалізувати, дали старт новим потужним проектам, які мають бути завершені протягом 2022-2023 років".

Деталі: Разом із Полосковим написали заяви також перший заступник глави ОДА та два заступники.

Нагадаємо: У жовтні депутати Закарпатської облради проголосували за дострокове припинення повноважень свого голови Олексія Петрова, який представляє партію "Слуга народу".

17 листопада Кабінет міністрів погодив звільнення Полоскова.