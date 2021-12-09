ФСБ заявляє, що український корабель рухається до Керченської протоки і "загрожує мореплаванню"
ФСБ Росії заявляє, що нібито український військовий корабель "Донбас" знаходиться у безпосередній близькості від Керченської протоки і "створює загрозу безпеці мореплавання".
Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на ФСБ
Дослівно: "Зараз "Донбас" знаходиться на відстані 18 морських миль до Керченської протоки, вимоги змінити курс не виконує.
Вказані дії створюють загрозу безпеці мореплавання".
Деталі: У Росії заявляють, що вранці корабель "Донбас" ВМС України знявся з рейду порту Маріуполь і вирушив у напрямку Керченської протоки.
А "заявок" Україна нібито не подавала.
Зазначається, що о 12:45 (по Києву – ред.) корабель берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії, що супроводжує "Донбас", попередив "про необхідність дотримання російського законодавства в частині, що стосується подання необхідних заявок на проходження Керченською протокою".
Український корабель нібито відповів, що слідувати через Керченську протоку не планує.
"Українська правда" звернулася за коментарем у пресцентри ВМС і ООС.
Upd. Пізніше міністр оборони Олексій Резніков прокоментував звинувачення ФСБ щодо українського корабля "Донбас" та назвав це черговим інформаційним вкидом з боку Росії.