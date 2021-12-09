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ФСБ заявляє, що український корабель рухається до Керченської протоки і "загрожує мореплаванню"

Четвер, 9 грудня 2021, 21:32
фото: George Chernilevsky

ФСБ Росії заявляє, що нібито український військовий корабель "Донбас" знаходиться у безпосередній близькості від Керченської протоки і "створює загрозу безпеці мореплавання".

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на ФСБ

Дослівно: "Зараз "Донбас" знаходиться на відстані 18 морських миль до Керченської протоки, вимоги змінити курс не виконує.

Вказані дії створюють загрозу безпеці мореплавання".

Деталі: У Росії заявляють, що вранці корабель "Донбас" ВМС України знявся з рейду порту Маріуполь і вирушив у напрямку Керченської протоки.

А "заявок" Україна нібито не подавала.

Зазначається, що о 12:45 (по Києву – ред.) корабель берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії, що супроводжує "Донбас", попередив "про необхідність дотримання російського законодавства в частині, що стосується подання необхідних заявок на проходження Керченською протокою".

Український корабель нібито відповів, що слідувати через Керченську протоку не планує.

"Українська правда" звернулася за коментарем у пресцентри ВМС і ООС.

Upd. Пізніше міністр оборони Олексій Резніков прокоментував звинувачення ФСБ щодо українського корабля "Донбас" та назвав це черговим інформаційним вкидом з боку Росії.

Теми: ФСБРосіяУкраїна


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