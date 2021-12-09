"Побачили загрозу в пошуковому судні": Резніков відповів на звинувачення ФСБ

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував звинувачення ФСБ щодо українського корабля "Донбас" та назвав це черговим інформаційним вкидом з боку Росії.

Джерело: Резніков в коментарі "Українській правді", штаб ООС

Пряма мова Резнікова: "Чергові інформаційні вкиди з боку Росії. Дуже дивно, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна - судна без зброї, в той час коли кораблі ФСБ постійно знаходяться на відстані 2 кілометрів від Маріуполя та Бердянська. Російські кораблі озброєні гарматами 30 мм.

В цілому ж - Азовське море - це акваторія спільного користування, ми там знаходимось на законних підставах. Те, що вони подають відстань 18 миль (30 км) за небезпеку для них, говорить лише про чергові маніпуляції".

Деталі: В ООС також оприлюднили заяву щодо звинувачень ФСБ.

Зазначається, що судно ВМС Збройних Сил України "Донбас" не заходило у чутливі зони, корабель виконує завдання у своїх територіальних водах.

Наразі "Донбас" повертається на базу.

Передісторія: ФСБ Росії заявило, що нібито український військовий корабель "Донбас" знаходився у безпосередній близькості від Керченської протоки і "створює загрозу безпеці мореплавання".