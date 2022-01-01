Перед Новим роком в Україні виявили 5 тисяч випадків Covid

За добу 31 грудня в Україні зафіксовано 5 026 нових випадків Covid, госпіталізовано 1 554 особи, 190 хворих померли і 6 073 – одужали.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих – 262 дитини і 74 медпрацівники.

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Найбільше хворих за добу виявили у Києві (976).

Найбільше летальних випадків – у Дніпропетровській області (21), на Львівщині (16), а також у Києві, Київській та Вінницькій областях (по 14).

За весь час пандемії в Україні виявили 3 672 675 випадків Covid, померло 96 089 хворих, одужала 3 474 931 особа, проведено ПЛР-тестувань – 16 809 292.

ВІДЕО ДНЯ

Вакциновано проти коронавірусу за добу 52 166 людей.

Першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу – 552 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

Що передувало: За добу 30 грудня в Україні зафіксували 7 029 нових підтверджених випадків коронавірусу, 209 хворих померли, подолали вірус 8 609 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП