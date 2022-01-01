Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перед Новим роком в Україні виявили 5 тисяч випадків Covid

Субота, 1 січня 2022, 07:17
Перед Новим роком в Україні виявили 5 тисяч випадків Covid
фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 31 грудня в Україні зафіксовано 5 026 нових випадків Covid, госпіталізовано 1 554 особи, 190 хворих померли і 6 073 – одужали.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих – 262 дитини і 74 медпрацівники.

Реклама:

Найбільше хворих за добу виявили у Києві (976).

Найбільше летальних випадків – у Дніпропетровській області (21), на Львівщині (16), а також у Києві, Київській та Вінницькій областях (по 14).

За весь час пандемії в Україні виявили 3 672 675 випадків Covid, померло 96 089 хворих, одужала 3 474 931 особа, проведено ПЛР-тестувань – 16 809 292.

ВІДЕО ДНЯ

Вакциновано проти коронавірусу за добу 52 166 людей.

Першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу – 552 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

Що передувало: За добу 30 грудня в Україні зафіксували 7 029 нових підтверджених випадків коронавірусу, 209 хворих померли, подолали вірус 8 609 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: коронавірусвакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: