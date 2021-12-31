В Україні за добу понад 7 тисяч нових випадків Covid, найбільше у Києві
П'ятниця, 31 грудня 2021, 08:19
За добу 30 грудня в Україні зафіксували 7 029 нових підтверджених випадків коронавірусу, 209 хворих померли, подолали вірус 8 609 осіб.
Джерело: МОЗ
Деталі: Серед нових хворих 404 дітини та 185 медпрацівників.
1 578 осіб госпіталізували.
Найбільше випадків за добу виявили у Києві (1 179), Одеській (595), Львівській (487) та Полтавській (486) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 667 649 осіб; 95 899 хворих померли, подолали вірус 3 468 858 осіб.
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Українська правда