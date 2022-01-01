Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Києвом пройшов смолоскипний марш Бандери

Субота, 1 січня 2022, 17:07
Києвом пройшов смолоскипний марш Бандери
Фото Дмитра Ларіна, УП

Центром Києва пройшов кількатисячний марш до дня народження Степана Бандери.

Джерело: кореспондент УП

 
Усі фото - Дмитра Ларіна

Деталі: Марш честі та Гідності 1 січня став уже традиційним. Кияни та гості міста смолоскипною ходою вшановують 113-й день народження провідника. Кілька тисяч людей рушили з парку Шевченка до Майдану Незалежності. Колону очолюють націоналісти з портретом провідника ОУН та священнослужителі ПЦУ.

Реклама:
 

Під пісню "Батько наш Бандера", яка вже стала хітом, колона людей йде традиційним маршрутом через центральні вулиці Києва.

Учасники акції тримають українські та червоно-чорні прапори, портрети провідників національно-визвольних змагань. Вигукують "ОУН-УПА державне визнання", "Путін х@йло", "Слава Україні – Героям слава", "Пам'ятай чужинець – тут господар українець".

Колону супроводжує поліція. 

ВІДЕО ДНЯ

Доповнено: Хода пройшла Майданом Незалежності, після чого люди вшанували пам'ять загиблих на Алеї Героїв Небесної сотні і пішли під Офіс президента.

Марш Бандери рушив на Банкову, де учасники акції виступили з вимогою присвоїти звання Героя України військовому та громадському діячу Мирославу Симчичу. Він – сотенний УПА, політв'язень, який був 32 роки ув'язнений радянським режимом.

Безпосередньо під будівлю ОП учасників маршу поліція не пустила через новорічну атракцію, що там розташована.

Заходи з нагоди дня народження Степана Бандери відбулися у 20 регіонах України.

 
 
 
 
 
 

Ельдар Сарахман, УП
Теми: БандераКиївсвяткуваннянаціоналісти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Бандера
У МЗС Польщі заявили, що пост про Бандеру з Twitter Ради зник після дзвінка Моравецького
Прем’єр Польщі обіцяє поговорити з українським колегою про "героїзацію Бандери"
Толстого замінили на Бандеру: у центрі Вінниці перейменували вулицю
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: