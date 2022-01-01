Києвом пройшов смолоскипний марш Бандери

Центром Києва пройшов кількатисячний марш до дня народження Степана Бандери.

Джерело: кореспондент УП

Усі фото - Дмитра Ларіна

Деталі: Марш честі та Гідності 1 січня став уже традиційним. Кияни та гості міста смолоскипною ходою вшановують 113-й день народження провідника. Кілька тисяч людей рушили з парку Шевченка до Майдану Незалежності. Колону очолюють націоналісти з портретом провідника ОУН та священнослужителі ПЦУ.

Під пісню "Батько наш Бандера", яка вже стала хітом, колона людей йде традиційним маршрутом через центральні вулиці Києва.

Учасники акції тримають українські та червоно-чорні прапори, портрети провідників національно-визвольних змагань. Вигукують "ОУН-УПА державне визнання", "Путін х@йло", "Слава Україні – Героям слава", "Пам'ятай чужинець – тут господар українець".

Колону супроводжує поліція.

Доповнено: Хода пройшла Майданом Незалежності, після чого люди вшанували пам'ять загиблих на Алеї Героїв Небесної сотні і пішли під Офіс президента.

Марш Бандери рушив на Банкову, де учасники акції виступили з вимогою присвоїти звання Героя України військовому та громадському діячу Мирославу Симчичу. Він – сотенний УПА, політв'язень, який був 32 роки ув'язнений радянським режимом.

Безпосередньо під будівлю ОП учасників маршу поліція не пустила через новорічну атракцію, що там розташована.

Заходи з нагоди дня народження Степана Бандери відбулися у 20 регіонах України.