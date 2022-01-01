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У 20 регіонах України відбулися заходи з нагоди дня народження Степана Бандери

Субота, 1 січня 2022, 22:58
Смолоскипний марш у Києві, фото Дмитра Ларіна, УП

У заходах з нагоди 113-річчя з дня народження Степана Бандери взяли участь близько 3,5 тисяч українців у 20 регіонах.

Джерело: дані Національної поліції, Радіо Свобода

Деталі: Правоохоронці зазначили, що акції, включно зі смолоскипним маршем у Києві, пройшли без порушень.

Дослівно: "Всього у державі відбулося 56 масових заходів у 20  регіонах. Публічний порядок та безпеку людей забезпечували поліцейські та  військовослужбовці Національної гвардії України.

 

Деталі: День народження Бандери у Запоріжжі відзначили автопробігом.

Учасники заходу з прапором і портретом провідника ОУН, а також національними, червоно-чорними і прапорами організацій, що долучилися до заходу, проїхалися на автівках центром міста. Стартував у автопробіг від площі Запорізької і завершився біля залізничного вокзалу "Запоріжжя-1": його учасники проїхалися уздовж всього центрального проспекту Запоріжжя.

Автопробіг у Запоріжжі
Автопробіг у Запоріжжі
Фото Радіо Свобода

В Одесі відсвяткувати день народження Бандери зібралися близько 30 активістів. Організатором акції виступив одеський осередок "Правого сектору".

Учасники акції співали гімн України, а також "Батько наш Бандера, Україна – мати".

Смолоскипна акція в Одесі
Смолоскипна акція в Одесі
Фото Радіо Свобода

Крім того, понад пів тисячі львів’ян традиційно зібрались 1 січня біля пам’ятника Степанові Бандері у Львові. Головним посилом у промовах представників місцевої влади і політиків було те, що Бандера є українським героєм і прикладом боротьби за Україну. До підніжжя пам’ятника поклали квіти, відбувся молебень.

Акція у Львові
Акція у Львові
Фото з сайту zaxid.net

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Теми: Бандерамітингисвяткування


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