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Україна закрила доступ до своїх внутрішніх вод для російських кораблів

Субота, 1 січня 2022, 20:18
Річковий порт Дніпра, фото dp.informator

У суботу, 1 січня, набув чинності закон "Про внутрішній водний транспорт", відтепер кораблям під російськими прапорами або з російськими власниками забороняється переміщуватися у внутрішніх водах України.

Джерело: документ 1054-IX, опублікований на сайті Верховної Ради

Дослівно: "Забороняється захід на внутрішні водні шляхи України: суднам, що плавають під прапором держави-агресора; суднам, що належать громадянам держави-агресора або суб’єктам господарювання, які зареєстровані на території держави-агресора, або фізичним та юридичним особам, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції".

Деталі: Таким кораблям заборонено перевозити пасажирів і вантажі.

Серед іншого, заборонено і реєстрацію російських плавальних засобів у Державному судновому реєстрі України.

Українська правда
Теми: портиРосіязаконодавство


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