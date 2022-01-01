Україна закрила доступ до своїх внутрішніх вод для російських кораблів

У суботу, 1 січня, набув чинності закон "Про внутрішній водний транспорт", відтепер кораблям під російськими прапорами або з російськими власниками забороняється переміщуватися у внутрішніх водах України.

Джерело: документ 1054-IX, опублікований на сайті Верховної Ради

Дослівно: "Забороняється захід на внутрішні водні шляхи України: суднам, що плавають під прапором держави-агресора; суднам, що належать громадянам держави-агресора або суб’єктам господарювання, які зареєстровані на території держави-агресора, або фізичним та юридичним особам, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції".

Деталі: Таким кораблям заборонено перевозити пасажирів і вантажі.

Серед іншого, заборонено і реєстрацію російських плавальних засобів у Державному судновому реєстрі України.