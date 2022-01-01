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Україна отримає додаткові бойові катери від США – Маркарова

Субота, 1 січня 2022, 23:54
Катер Mark VI, фото Мілітарного порталу

Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що Україна цьогоріч отримає від США військові катери, зокрема типу Island і Mark VI.

Джерело: її інтерв’ю Радіо Свобода

Деталі: За її словами, орієнтовно у першому півріччі Вашингтон передасть Києву катер "Айленд", який ще поки перебуває у США.

Маркарова зазначила, що цей катер "найближчим часом буде переданий і доставлений. Ми тут дуже активно співпрацюємо... Залежимо від транспорту, але це точно перший квартал 2022 року".

Вона додала, що у 2022 році запланована відправка Україні також патрульних катерів Mark VI.

Щодо кількості, вона не уточнила деталей, бо це питання досі обговорюється.

Пряма мова: "Це може бути від трьох і плюс. Ми працюємо над тим, щоб знайти і ресурси, і все інше для того, щоб було більше. Тому що, ще раз, задача – побудувати повноцінну (військову - УП) спроможність".

Передісторія:

  • 23 листопада нові американські катери Island – "Суми" та "Фастів" прибули до Одеси. Попередню партію – "Старобільськ" і "Слов’янськ" ввели до складу ВМС у листопаді 2019 року.
  • Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа запевнив, що на катерах Island, які США передали Україні, встановлять американське озброєння.

Теми: СШАУкраїназброяЧорне море


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