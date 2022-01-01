Україна отримає додаткові бойові катери від США – Маркарова

Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що Україна цьогоріч отримає від США військові катери, зокрема типу Island і Mark VI.

Джерело: її інтерв’ю Радіо Свобода

Деталі: За її словами, орієнтовно у першому півріччі Вашингтон передасть Києву катер "Айленд", який ще поки перебуває у США.

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Маркарова зазначила, що цей катер "найближчим часом буде переданий і доставлений. Ми тут дуже активно співпрацюємо... Залежимо від транспорту, але це точно перший квартал 2022 року".

Вона додала, що у 2022 році запланована відправка Україні також патрульних катерів Mark VI.

Щодо кількості, вона не уточнила деталей, бо це питання досі обговорюється.

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Пряма мова: "Це може бути від трьох і плюс. Ми працюємо над тим, щоб знайти і ресурси, і все інше для того, щоб було більше. Тому що, ще раз, задача – побудувати повноцінну (військову - УП) спроможність".

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