На переданих Україні катерах Island встановлять американське озброєння – командувач ВМС

Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа запевнив, що на катерах Island, які США передали Україні, встановлять американське озброєння.

Джерело: інтерв’ю Неїжпапи інформаційному агентству "АрміяInform"

Пряма мова: "Що стосується встановлення озброєння. Звісно, озброєння, яке встановлено на "Слов’янську" та "Старобільську" — це лише тимчасове рішення. Нагадаю, що всі катери будуть оснащені озброєнням виробництва США. Мова йде про 30-мм гармати та ракети різної дії. Наразі маємо остаточне рішення щодо їх доукомплектування, деякі боєприпаси уже отримані, тож наступного року ми приступимо до установки цих систем на всі 5 катерів".

Деталі: Окрім "Слов’янська" та "Старобільська", отриманих Україною 2019 року, Неїжпапа мав на увазі також катери "Суми" і "Фастів", переданих восени цього року. Ще один катер Island готують до передачі в США.

Неїжпапа додав, що до 2023 готують отримати перший британський корвет типу ADA та обладнати його відповідним озброєнням і військовою технікою, щоб 2024 року ввести його до складу військового флоту. Цей корвет уже збудовано на 80%.

Корвет будують у рамках спільного британо-української співпраці, погодженою в листопаді 2021 року.

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