Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На переданих Україні катерах Island встановлять американське озброєння – командувач ВМС

Четвер, 16 грудня 2021, 22:28
На переданих Україні катерах Island встановлять американське озброєння – командувач ВМС
Катер класу Island "Суми". Фото: АрміяІнформ

Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа запевнив, що на катерах Island, які США передали Україні, встановлять американське озброєння.

Джерело: інтерв’ю Неїжпапи інформаційному агентству "АрміяInform"

Пряма мова: "Що стосується встановлення озброєння. Звісно, озброєння, яке встановлено на "Слов’янську" та "Старобільську" — це лише тимчасове рішення. Нагадаю, що всі катери будуть оснащені озброєнням виробництва США. Мова йде про 30-мм гармати та ракети різної дії. Наразі маємо остаточне рішення щодо їх доукомплектування, деякі боєприпаси уже отримані, тож наступного року ми приступимо до установки цих систем на всі 5 катерів".

Деталі: Окрім "Слов’янська" та "Старобільська", отриманих Україною 2019 року, Неїжпапа мав на увазі також катери "Суми" і "Фастів", переданих восени цього року. Ще один катер Island готують до передачі в США.

Неїжпапа додав, що до 2023 готують отримати перший британський корвет типу ADA та обладнати його відповідним озброєнням і військовою технікою, щоб 2024 року ввести його до складу військового флоту. Цей корвет уже збудовано на 80%. 

Корвет будують у рамках спільного британо-української співпраці, погодженою в листопаді 2021 року.

Передісторія:

  • 23 листопада два нові американські катери Island – "Суми" та "Фастів" прибули до Одеси. Попередню партію – "Старобільськ" і "Слов’янськ" ввели до складу ВМС у листопаді 2019 року.
  • У жовтні британські журналісти заявляли, що Британія розглядає варіант постачання Україні новітні ракети класу "земля-земля".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: зброяфлотМіноборониСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
зброя
У Москві поставили зенітно-ракетний комплекс на закритому сміттєзвалищі – ЗМІ
Німеччина проти постачання Україні касетних боєприпасів – глава МЗС
Вартість нового пакета зброї зі США з касетними боєприпасами сягне до $800 мільйонів – ЗМІ
Останні новини
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
Усі новини...
Реклама: