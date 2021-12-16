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На переданих Україні катерах Island встановлять американське озброєння – командувач ВМС

Четвер, 16 грудня 2021, 23:28
Катер класу Island "Суми". Фото: АрміяІнформ

Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа запевнив, що на катерах Island, які США передали Україні, встановлять американське озброєння.

Джерело: інтерв’ю Неїжпапи інформаційному агентству "АрміяInform"

Пряма мова: "Що стосується встановлення озброєння. Звісно, озброєння, яке встановлено на "Слов’янську" та "Старобільську" — це лише тимчасове рішення. Нагадаю, що всі катери будуть оснащені озброєнням виробництва США. Мова йде про 30-мм гармати та ракети різної дії. Наразі маємо остаточне рішення щодо їх доукомплектування, деякі боєприпаси уже отримані, тож наступного року ми приступимо до установки цих систем на всі 5 катерів".

Деталі: Окрім "Слов’янська" та "Старобільська", отриманих Україною 2019 року, Неїжпапа мав на увазі також катери "Суми" і "Фастів", переданих восени цього року. Ще один катер Island готують до передачі в США.

Неїжпапа додав, що до 2023 готують отримати перший британський корвет типу ADA та обладнати його відповідним озброєнням і військовою технікою, щоб 2024 року ввести його до складу військового флоту. Цей корвет уже збудовано на 80%. 

Корвет будують у рамках спільного британо-української співпраці, погодженою в листопаді 2021 року.

Передісторія:

  • 23 листопада два нові американські катери Island – "Суми" та "Фастів" прибули до Одеси. Попередню партію – "Старобільськ" і "Слов’янськ" ввели до складу ВМС у листопаді 2019 року.
  • У жовтні британські журналісти заявляли, що Британія розглядає варіант постачання Україні новітні ракети класу "земля-земля".

Українська правда
Теми: зброяфлотМіноборониСША


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