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Під час спроби штурму кордону мігрантами з Білорусі постраждала польська прикордонниця

Понеділок, 10 січня 2022, 11:39

Польська прикордонниця була поранена під час силової спроби перетину польсько-білоруського кордону мігрантами.

Про це заявила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

За її словами, "дуже агресивна група" кидала камінням в бік польських патрулів і засліплювала їх лазерами. Поряд також перебували люди в білоруській уніформі.

Також у бік польських прикордонників кидали петарди.

"Через ці петарди була поранена наша співробітниця, її відвезли до лікарні" - повідомила Міхальська у неділю. Пізніше прикордонницю перевезли до іншої лікарні, де провели додаткові обстеження.

"У жінки зламаний ніс" - заявила речниця прикордонної служби у понеділок.

За минулу добу польсько-білоруський кордон загалом намагалися перетнути 49 осіб.

Нагадаємо, за 2021 рік польські прикордонники зафіксували майже 40 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Майже всі вони сталися у другій половині року.

Найбільший наплив мігрантів спостерігався у жовтні - понад 17 500, та листопаді - близько 9000. Грудень, вочевидь через настання холодів та всі заходи Польщі і Євросоюзу, став місяцем з найменшою кількістю таких спроб - близько 1700. 

Теми: БілорусьПольщакордон


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