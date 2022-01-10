Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Москва заявила про "неприйнятні умови" США для роботи Ради Росія-НАТО

Понеділок, 10 січня 2022, 15:54

Заступник глави МЗС РФ Сергєй Рябков заявив, що США хочуть відновити роботу Ради Росія – НАТО на неприйнятних для Москви умовах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.

"Вони хочуть відновити діяльність Ради Росія — НАТО, але на своїх умовах, за тим порядком денним, який їх влаштовує, з упором на так звану деескалацію, так звану російську агресію в Україні", — сказав Рябков перед зустріччю з американською делегацією в Женеві.

Рябков також сказав, що позиція Вашингтона полягає в тому, щоб "завантажити" російські ідеї та пропозиції в "технологічне середовище з погляду дипломатії", яке склалося протягом останніх десятиліть.

Він припустив, що США воліли б "все злити" в ОБСЄ, де Росія неодноразово порушувала ці питання з мінімальними результатами.

Нагадаємо, високопосадовці США та Росії офіційно розпочали в понеділок в Женеві переговори щодо безпеки в рамках низки дипломатичних зустрічей в Європі цього тижня, спрямованих на послаблення напруженості довкола України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, що не очікує проривів у переговорах, але сподівається знайти спільну мову на тлі кризи в Україні.

Про очікування від переговорів Заходу з Росією читайте у публікації - 8 форматів для Путіна: як Захід планує домовлятися з РФ про безпеку та Україну

Теми: РосіяНАТО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Помер глава СБУ часів Кучми

Арештували посадовця ОГП, якого впіймали на вимаганні хабаря у 4 млн

Військовим льотчикам підвищили зарплатню

Новини 14 січня: масштабна хакерська атака, нові деталі можливого вторгнення РФ

ЄС визначив 10 ключових принципів щодо Росії - Боррель

СБУ розслідує причетність російських спецслужб до кібератаки на Україну

Усі новини...
Росія
НАТО не піде на компроміси з Росією щодо членства України - Столтенберг
Боррель: Діалог із Росією про безпеку в Європі без участі ЄС – нонсенс
Путін пообіцяв вивести "миротворців" із Казахстану, але не каже – коли
Останні новини
01:58
У прифронтових зонах Донбасу не відбудуться місцеві вибори в березні – ЦВК
01:12
Путін повинен вибрати: санкції чи переговори – Білий дім
00:34
фотоУ Києві сильний вітер повалив дерево на автомобіль, є постраждалі
23:42
Помер глава СБУ часів Кучми
23:16
Арештували посадовця ОГП, якого впіймали на вимаганні хабаря у 4 млн
22:42
В Італії поліції закупили рожеві маски, профспілка виступила з протестом
22:19
Військовим льотчикам підвищили зарплатню
22:00
Новини економіки: російські хакери, українські активи падають
21:42
Кремль заявив, що не отримував пропозицій щодо переговорів із США та Україною
21:27
Новини 14 січня: масштабна хакерська атака, нові деталі можливого вторгнення РФ
Усі новини...