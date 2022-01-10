2021 рік увійшов до семи найспекотніших за історію спостережень – агентство ЄС

2021 рік увійшов до семи найспекотніших років за всю історію спостережень, позначившись кількома хвилями екстремальних явищ у Європі.

Про це йдеться у звіті Служби з питань зміни клімату європейської програми спостережень за планетою Copernicus, що функціонує за кошти ЄС, інформує "Європейська правда".

Усі рекордно спекотні роки випадають на останні сім. Втім, серед них 2021 став одним з більш прохолодних. Перші п’ять місяців були суттєво холоднішими, ніж в останні роки, але за показниками з червня по жовтень 2021 рік увійшов до четвірки найспекотніших, а літо стало найспекотнішим в історії спостережень.

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На літо випали протилежні екстремальні явища: низка країн Середземномор’я потерпали від аномальної спеки і лісових пожеж, а. Західна Німеччина, Бельгія, Нідерланди і Люксембург - від надпотужних злив.

На італійській Сицилії зафіксували новий температурний максимум для Європи - 48,8°C, що на 0,8°C вище за попередній. Втім, з приводу рекорду ще очікується фінальне підтвердження Світової метеорологічної організації.

Глобально 2021 рік став п'ятим найтеплішим в історії спостережень, але лише несуттєво спекотнішим за 2015 і 2018 роки. Середня температура повітря була на 1,1-1,2°C вищою за показники так званого доіндустріального рівня у 1850-1900 роках.

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Попередній аналіз даних свідчить, що концентрація парникових газів в атмосфері протягом 2021 року продовжила зростати і встановила черговий рекорд. Викиди внаслідок масштабних лісових пожеж у всьому світі досягли 1850 мегатонн - трохи більше, ніж у 2020 році, левову частку з них склали викиди внаслідок пожеж у Сибіру.

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