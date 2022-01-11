У Латвії затримали двох підозрюваних у багаторічній роботі на військову розвідку РФ

У Латвії Служба державної безпеки (СДБ) спільно зі Службою військової розвідки та безпеки затримали двох осіб, підозрюваних у багаторічній співпраці з російською військовою розвідкою та наданні їй секретної інформації.

Про це пише видання Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Підозрюваних затримали у 2021 році у рамках двох кримінальних процесів, які були розпочаті за статтею "шпигунство".

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Отримана СДБ інформація свідчить, що ці особи зустрічалися із представниками російської військової розвідки на території Росії.

Вони мають статус підозрюваних та заарештовані.

30 грудня 2021 року СДБ передала матеріали справи до прокуратури з вимогою розпочати кримінальне переслідування.

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Одного з підозрюваних звинувачують у тому, що в ході професійної діяльності він отримував, а потім передавав російській військовій розвідці інформацію про бойові можливості, процедури, плани та навчання Національних збройних сил, оборонні закупівлі та розширений контингент НАТО на території Латвії.

Другого затриманого підозрюють у співпраці з російською військовою розвідкою, наданні інформації, що стосується військових інтересів Росії.

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