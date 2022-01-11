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РФ почала перекидати до кордонів з Україною військові гелікоптери - ЗМІ

Вівторок, 11 січня 2022, 12:40
РФ почала перекидати до кордонів з Україною військові гелікоптери - ЗМІ
ілюстративне фото російського гелікоптера з сайту Міноборони РФ

Хоча чисельність російських військ на кордонах з Україною останнім часом не зростає, Росія почала перекидати туди військові гелікоптери - що може бути сигналом, що підготовка до потенційного нападу продовжується.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє New York Times, посилаючись на інформацію від обізнаних посадовців у США.

Співрозмовники видання, за коментарями яких підготували публікацію, погодились говорити на умовах анонімності - з огляду на чутливість теми. 

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Американські посадовці раніше передбачали, що Росія в кінці грудня-на початку січня стягне до українського кордону нові війська, наростивши загальну чисельність до 175 тисяч.

Хоча перекидання військ сповільнилося, поблизу кордону все ще залишається близько 100 000 військових і тепер туди перемістили засоби для атаки з повітря. Бойові й транспортні гелікоптери, а також винищувачі стали б для РФ критичним засобом переваги, якби Путін вирішив йти на масштабне вторгнення в Україну.

Співрозмовники видання вважають, що у Владіміра Путіна у разі рішення нападати обмежений час дій з огляду на погодні умови - доки тримаються морози, важка техніка може швидко пересуватися, тоді як з настанням весняної відлиги традиційно починається бездоріжжя. Втім, через відносно м’яку зиму цього року достатнього промерзання ґрунту досі немає, тому сприятливий час для потенційного нападу знову змістився ближче до весни, щонайменш до лютого.

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Посадовці, з яким спілкувалися журналісти, кажуть, що в адміністрації Байдена дали вказівки ретельно стежити за очікуваною погодою в Україні у наступні тижні, щоб розуміти, якими будуть умови. 

З 27 грудня над територією України здійснюють польоти американські розвідувальні літаки  RC-135 Rivet Joint, які уможливлюють прослуховування командирів російських підрозділів. Також літають розвідувальні E-8 JSTARS, що відстежують пересування російських військ поруч з кордоном України. США особливо цікавлять вказівки на те, чи Росія вирішить перекидати до кордону частину свого тактичного ядерного озброєння - з РФ лунали сигнали про такі можливі кроки. 

У розвідці доповіли Білому дому, що хоча Росія продовжує те, що виглядає як планування вторгнення, вони не думають, що Путін вже прийняв рішення. 

На користь цього говорять і активні дипломатичні взаємодії, що тривають зараз - зустріч делегацій США і Росії у Женеві та зустрічі в наступні дні. 

Втім, держсекретар США перед цим важливим тижнем зауважив, що прогресу досягти буде дуже важко, якщо взагалі можливо, коли Росія продовжує ескалацію. 

Після зустрічі 10 січня лідерка делегації США, заступниця держсекретаря Венді Шерман зауважила, що такої деескалації не відбулося і переговори звелися в основному до дискусії задля кращого розуміння позицій.

Хоча публічно американські посадовці кажуть, що не певні з приводу намірів Путіна, вони вважають, що він навряд чи поступиться своїми максималістичними позиціями. 

Зараз чисельність російських військових оцінюють у близько 60 батальйонно-тактичних груп - від 85 до 100 тисяч військових. Вони здійснювали навчання і маневри, демонструючи високий рівень готовності. На додачу до перекидання повітряних сил, почали стягувати також підрозділи, що займаються логістикою.

В адміністрації Байдена ще немає консенсусу з приводу того, як підтримувати Україну, якщо Росія почне повномасштабне вторгнення, значне загострення на Донбасі або ескалацію в інший спосіб. У Білому домі продовжують інтенсивне обговорення щодо можливих варіантів дій на випадок різних сценаріїв. 

Детально про результати переговорів США й РФ 10 січня дивіться у відео ЄвроПравди "Зони впливу у Європі".

Теми: РосіявійнаСША
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