У Греції схвалили четверту дозу вакцини для окремих груп

Національний комітет з вакцинації Греції схвалив введення четвертої дози вакцини від коронавірусу людям з ослабленим імунітетом.

Про це пише Ekathimerini, повідомляє "Європейська правда".

Експерти вирішили, що четвертий укол вакцини ця група зможе отримати через 3-6 місяців після третього.

Рішення стосується пацієнтів із гематологічними та онкологічними захворюваннями, які перебувають на лікуванні, людей, які отримують імуносупресивні препарати, реципієнтів трансплантата та пацієнтів з ревматичними захворюваннями або нирковою недостатністю.

Раніше Греція скоротила карантин для пацієнтів з коронавірусом до 5 днів з 10, незважаючи на стрімке зростання кількості нових випадків інфікування.

Нагадаємо, в Греції ввели обмеження на розваги, включаючи спортивні заходи, після рекордної кількості випадків Covid-19, виявлених 27 грудня.