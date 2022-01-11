Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Греції схвалили четверту дозу вакцини для окремих груп

Вівторок, 11 січня 2022, 16:30
У Греції схвалили четверту дозу вакцини для окремих груп
ГРЕЦІЯ. ФОТО GETTY IMAGES

Національний комітет з вакцинації Греції схвалив введення четвертої дози вакцини від коронавірусу людям з ослабленим імунітетом.

Про це пише Ekathimerini, повідомляє "Європейська правда".

Експерти вирішили, що четвертий укол вакцини ця група зможе отримати через 3-6 місяців після третього.

Реклама:

Рішення стосується пацієнтів із гематологічними та онкологічними захворюваннями, які перебувають на лікуванні, людей, які отримують імуносупресивні препарати, реципієнтів трансплантата та пацієнтів з ревматичними захворюваннями або нирковою недостатністю.

Раніше Греція скоротила карантин для пацієнтів з коронавірусом до 5 днів з 10, незважаючи на стрімке зростання кількості нових випадків інфікування.

Нагадаємо, в Греції ввели обмеження на розваги, включаючи спортивні заходи, після рекордної кількості випадків Covid-19, виявлених 27 грудня.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ГреціявакцинаціякоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Греція
War Speeches. Тиждень неспокою та дипломатичних невдач для Росії
Греція може передати Україні сто танків Leopard 1, які відремонтує Німеччина
У Греції борються одночасно з десятками пожеж, найскладніша триває 10 днів
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: