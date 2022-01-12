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ЗМІ дізналися, що увійде до "секретного" пакета військової допомоги США для України

Середа, 12 січня 2022, 10:55

До пакета додаткової військової допомоги США для України, непублічно затвердженого наприкінці грудня, увійдуть радіолокаційні системи та морське обладнання.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє видання Politico, передає "Європейська правда".

Додаткову допомогу у розмірі 200 мільйонів доларів було схвалено як частину повноважень президента Джо Байдена щодо вилучення коштів, що надає йому повноваження, щоб держсекретар звернувся до міністра оборони з проханням доставити предмети з наявних запасів Пентагону в країну, яка перебуває у небезпеці. Потім команда президента повинна повідомити Конгресу, що "непередбачена надзвичайна ситуація потребує негайної військової допомоги".

Багато співробітників Конгресу сказали, що вперше почули про цей пакет під час нещодавнього секретного брифінгу. Крім того, за їхніми словами, жоден із 200 мільйонів доларів.

Неназваний радник президента Володимира Зеленського і особа, знайома з пакетом, яка спілкувалася Politico, сказали, що Сполучені Штати надішлють Україні радіолокаційні системи та деяке морське обладнання, хоча неясно, коли будуть перші поставки.

Радник Зеленського додав, що минулого місяця українську сторону поінформували про майбутню допомогу "на вищому рівні".

"З огляду на те, що розвідка США постійно припускає, що Росія може розпочати повноцінне вторгнення, використовуючи всю свою військову міць, ця допомога дозволить Україні завдати додаткової шкоди Росії, але істотно не змінить результат", – сказав радник.

Це не перший випадок, коли Байден використовує свої повноваження щодо вилучення коштів: у серпні він зобов’язав Сполучені Штати надіслати 60 мільйонів доларів військової допомоги Києву незадовго дозустрічі з Зеленським. Частина цього траншу, включаючи стрілецьку зброю та боєприпаси, була доставлена в Україну минулого місяця.

Нагадаємо, телеканал CNN повідомив про таємне затвердження наприкінці грудня пакету додаткововї військової допомоги Україні у розмірі 200 млн доларів.

За словами джерел, на які посилається CNN, пакет допомоги включав оборонне обладнання, яке США постачали в минулому, включаючи стрілецьку зброю і боєприпаси, системи захищеного зв'язку, медичне обладнання, запасні частини та інше обладнання.

Теми: ЗМІзброяУкраїна


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