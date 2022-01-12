Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

НАТО і РФ поки не погодили взаємне відновлення представництв

Середа, 12 січня 2022, 17:13

Представництво Росії при НАТО і офіс НАТО у Москві можуть бути відновлені у майбутньому, але поки домовленості про це ще немає.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу після зустрічі у Брюсселі між представниками НАТО та РФ розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг. 

"Ми шкодуємо, що Росія закрила дипломатичну місію при НАТО і офіс НАТО у Москві. Сьогодні на зустрічі ми проговорили, що будемо відновлювати офіс НАТО у Москві і представництво Росії при НАТО, тому що ми віримо в силу діалогу. Цей дипломатичний персонал - частина інфраструктури, яка потрібна нам для діалогу.  

Ми чітко дали зрозуміти, що незалежно від того, чи представництва будуть відновлені, чи ні, ми переконані, що якщо Росія хоче взяти участь у серії зустрічей для обговорення різних питань - ми готові готувати ці зустрічі… Це буде простіше зробити, якщо знову буде делегація РФ при НАТО і офіс НАТО у Москві, але, звісно, це можна зробити і без цих представництв", - зазначив Єнс Столтенберг.   

Нагадаємо, 18 жовтня Росія оголосила, що призупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО у відповідь на дії Альянсу.

Росія також вирішила припинити діяльність військової місії зв'язку НАТО в Москві та діяльність інформаційного бюро НАТО в Москві.

 НАТО раніше оголосив про скорочення місії РФ в Альянсі вдвічі і позбавило акредитації вісім російських дипломатів у відповідь на ворожу діяльність Росії.

Теми: НАТОРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лукашенко розповів про військові навчання з Путіним і звинуватив Україну в стягуванні сил до кордону

ДБР: Демчишин перебуває в міжнародному розшуку у справі про вугілля з ОРДЛО

Прикордонники запевняють, що не перешкоджали Порошенку: паспорт не відбирали

У ДБР кажуть, що в аеропорту намагалися вручити Порошенку повістку в суд

фото, відео У Порошенка забирали паспорт, він все ж перетнув кордон

фотоТисячі прихильників Порошенка зібралися під аеропортом у Києві

Усі новини...
НАТО
У НАТО відповіли на звинувачення РФ про "загрозу від України"
НАТО відхилив вимоги Росії щодо нерозширення
США на зустрічі НАТО-РФ заявили про право держав самостійно обирати свій шлях
Останні новини
12:15
В Африці вчені виявили найстарішу "соцмережу", якій понад 50 тис. років
12:11
Адвокати наполягають, що Порошенко не підозрюваний. Суд оголосив перерву
11:59
Курс валют на 15 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:48
У Кремлі заявили, що для обговорення відносин з Україною США не потрібні
11:35
У Польщі анонсували зустріч Дуди і Зеленського
11:34
У Києві після вихідних дещо знизилась кількість нових хворих на Covid
11:31
Лукашенко розповів про військові навчання з Путіним і звинуватив Україну в стягуванні сил до кордону
11:30
Кремль бреше про НАТО, щоб виправдати агресію проти України - глава Міноборони Британії
11:16
Навіть легка форма COVID-19 у людей віком 50+ може призвести до проблем з пересуванням – дослідження
11:09
Газпром намагається підвищити ціну на газ для Польщі "заднім числом"
Усі новини...