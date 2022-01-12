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НАТО і РФ поки не погодили взаємне відновлення представництв

Середа, 12 січня 2022, 16:13

Представництво Росії при НАТО і офіс НАТО у Москві можуть бути відновлені у майбутньому, але поки домовленості про це ще немає.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу після зустрічі у Брюсселі між представниками НАТО та РФ розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг. 

"Ми шкодуємо, що Росія закрила дипломатичну місію при НАТО і офіс НАТО у Москві. Сьогодні на зустрічі ми проговорили, що будемо відновлювати офіс НАТО у Москві і представництво Росії при НАТО, тому що ми віримо в силу діалогу. Цей дипломатичний персонал - частина інфраструктури, яка потрібна нам для діалогу.  

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Ми чітко дали зрозуміти, що незалежно від того, чи представництва будуть відновлені, чи ні, ми переконані, що якщо Росія хоче взяти участь у серії зустрічей для обговорення різних питань - ми готові готувати ці зустрічі… Це буде простіше зробити, якщо знову буде делегація РФ при НАТО і офіс НАТО у Москві, але, звісно, це можна зробити і без цих представництв", - зазначив Єнс Столтенберг.   

Нагадаємо, 18 жовтня Росія оголосила, що призупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО у відповідь на дії Альянсу.

Росія також вирішила припинити діяльність військової місії зв'язку НАТО в Москві та діяльність інформаційного бюро НАТО в Москві.

ВІДЕО ДНЯ

 НАТО раніше оголосив про скорочення місії РФ в Альянсі вдвічі і позбавило акредитації вісім російських дипломатів у відповідь на ворожу діяльність Росії.

Теми: НАТОРосія
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