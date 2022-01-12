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У РФ заявили, що не підуть на компроміс із НАТО: "Свободи вибору немає у міжнародних відносинах"

Середа, 12 січня 2022, 20:49

Росія не збирається йти на компроміси щодо своїх вимог щодо припинення політики відкритих дверей НАТО та надання юридичних гарантій подальшого непросування Альянсу на схід.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко після засідання Ради Росія – НАТО у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Цей елемент має бути присутнім, це абсолютний імператив… Ми про жодні компроміси не говоримо", - сказав Грушко.

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"Часто кажуть, що це свобода вибору, але свобода вибору не існує у міжнародних відносинах у тому плані, як її розуміють наші натівські партнери. Тому що свобода вибору на шляху здійснення своєї безпеки не повинна здійснюватись таким чином, щоб утискати законні інтереси безпеки інших. А членство у військових союзах має враховувати інтереси безпеки інших, це є прямими вимогами міжнародних зобов'язань у багатьох документах", - додав він.

Нагадаємо, держави Альянсу відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

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Теми: РосіяНАТО
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