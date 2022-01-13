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Азербайджан скасував обмеження на в'їзд для українців, які діяли з 2020 року

Четвер, 13 січня 2022, 21:42
Азербайджан скасував обмеження на в'їзд для українців, які діяли з 2020 року

Азербайджан скасував обмеження для громадян України, які діяли з березня 2020 року, дозволивши в'їзд вакцинованим мандрівникам.

Про це написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Додаткова свобода подорожей для громадян України: Азербайджан скасував обмеження, які діяли з березня 2020, і відкрив повітряні кордони для українців. Це означає більше можливостей для подорожей, бізнесу та туризму", - написав Кулеба.

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Відповідно до інформації на онлайн-мапі МЗС, подорожуючим, вакцинованим проти COVID-19 під час подорожі повітряним транспортом необхідно надати у прикордонних пунктах пропуску документ, що підтверджує повний курс (дві дози (одна доза у разі щеплення вакциною Johnson&Johnson) будь-якої вакцинації проти COVID-19, а також сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, отриманий протягом 72 годин до вильоту.

Зазначається, що не можна в’їхати в країну за сертифікатом вакцинації в додатку "Дія". Також не можна в’їхати в країну за паперовим свідоцтвом ВООЗ (жовтий сертифікат), виданим сімейним лікарем.

Нагадаємо, Чорногорія змінила вимоги для в'їзду іноземних туристів на територію країни.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомлялося, що Німеччина, попри повідомлення ЗМІ та МЗС, не спростила в'їзд для туристів з України

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Теми: АзербайджанукраїнціМЗСтуризмКулеба Дмитро
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