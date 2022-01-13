Азербайджан скасував обмеження на в'їзд для українців, які діяли з 2020 року

Азербайджан скасував обмеження для громадян України, які діяли з березня 2020 року, дозволивши в'їзд вакцинованим мандрівникам.

Про це написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Додаткова свобода подорожей для громадян України: Азербайджан скасував обмеження, які діяли з березня 2020, і відкрив повітряні кордони для українців. Це означає більше можливостей для подорожей, бізнесу та туризму", - написав Кулеба.

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Відповідно до інформації на онлайн-мапі МЗС, подорожуючим, вакцинованим проти COVID-19 під час подорожі повітряним транспортом необхідно надати у прикордонних пунктах пропуску документ, що підтверджує повний курс (дві дози (одна доза у разі щеплення вакциною Johnson&Johnson) будь-якої вакцинації проти COVID-19, а також сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, отриманий протягом 72 годин до вильоту.

Зазначається, що не можна в’їхати в країну за сертифікатом вакцинації в додатку "Дія". Також не можна в’їхати в країну за паперовим свідоцтвом ВООЗ (жовтий сертифікат), виданим сімейним лікарем.

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