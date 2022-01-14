Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Польща розслідує масштабний витік військових даних

П'ятниця, 14 січня 2022, 17:39
Польща розслідує масштабний витік військових даних
Фото: Роберт Нойман / Forum

Польське видання Onet повідомило у п’ятницю про масштабний витік у мережу даних польського війська.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначило видання, до мережі просочилася ресурсна база польських військових — від гвинтів та ноутбуків до протитанкових ракет та винищувачів F-16. Деяка інформація є надзвичайно цінною для іноземних спецслужб.

Реклама:

Видання неофіційно підтвердило витік у двох незалежних джерел, пов'язаних зі спецслужбами. Наразі військові шукають винних та підраховують втрати. 

За словами інформатора видання, фахівця з кібербезпеки, базу вже завантажили користувачі більш ніж з десятка країн, включаючи Росію та Китай. 

Витік, швидше за все, відбувся зі Штабу планування логістики Інспекції забезпечення збройних сил у Бидгощі. Інформація, знайдена в інтернеті, включає, серед іншого, озброєння польської армії, боєприпаси, запчастини для бойових машин та спеціалізоване програмне забезпечення.

ВІДЕО ДНЯ

Розкриті дані також включають обладнання, закуплене польською армією у США, Німеччині та Ізраїлі.

У Міноборони Польщі заявили, що до закінчення розслідування не будуть коментувати це питання.

"Справу детально аналізують служби. Наразі з'ясовується, чи був витік, і чи був розкритий файл насправді підготовлений Збройними силами Польщі", — йдеться у заяві Міністерства національної оборони країни

Теми: Польщахакери
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Польща
Польща заявила, що готова "повністю відрізати" Білорусь від Європи у разі потреби
Консульство Польщі припинило роботу в російському Смоленську
Голова парламенту Словаччини підтримав заборону зерна з України
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: