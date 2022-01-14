Польща розслідує масштабний витік військових даних

Польське видання Onet повідомило у п’ятницю про масштабний витік у мережу даних польського війська.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначило видання, до мережі просочилася ресурсна база польських військових — від гвинтів та ноутбуків до протитанкових ракет та винищувачів F-16. Деяка інформація є надзвичайно цінною для іноземних спецслужб.

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Видання неофіційно підтвердило витік у двох незалежних джерел, пов'язаних зі спецслужбами. Наразі військові шукають винних та підраховують втрати.

За словами інформатора видання, фахівця з кібербезпеки, базу вже завантажили користувачі більш ніж з десятка країн, включаючи Росію та Китай.

Витік, швидше за все, відбувся зі Штабу планування логістики Інспекції забезпечення збройних сил у Бидгощі. Інформація, знайдена в інтернеті, включає, серед іншого, озброєння польської армії, боєприпаси, запчастини для бойових машин та спеціалізоване програмне забезпечення.

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Розкриті дані також включають обладнання, закуплене польською армією у США, Німеччині та Ізраїлі.

У Міноборони Польщі заявили, що до закінчення розслідування не будуть коментувати це питання.

"Справу детально аналізують служби. Наразі з'ясовується, чи був витік, і чи був розкритий файл насправді підготовлений Збройними силами Польщі", — йдеться у заяві Міністерства національної оборони країни