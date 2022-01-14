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Глава МЗС Франції разом з німецькою колегою відвідає лінію розмежування на Донбасі

П'ятниця, 14 січня 2022, 19:06
Анналена Бербок, очільниця МЗС Німеччини (ліворуч) та Жан-Ів Ле Дріан, очільник МЗС Франції (праворуч) у Парижі в грудні 2021 року. Фото: Getty Images

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан відвідає Україну разом з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Про це він сказав на пресконференції з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС у Бресті, як повідомляє "Європейська правда".

"Ми говорили з Анналеною Бербок і згодні з тим, що зусилля у Нормандському форматі мають продовжуватися, і ми невдовзі відвідаємо Україну. Анналена Бербок планувала свій візит у понеділок, і буде спільний франко-німецький візит, відвідаємо лінію розмежування і Київ" - сказав Ле Дріан.

За інформацією МЗС Німеччини, Бербок має вперше відвідати Київ у понеділок, а потім поїде до Москви.

Візит Бербок до Києва планувався уже певний час з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

Під час зустрічей передбачається обговорити весь комплекс двосторонніх, регіональних і міжнародних питань, насамперед нинішню ескалацію на кордоні з Росією.

Теми: ФранціяНімеччинаМЗСДонбас


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