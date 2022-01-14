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ЄС визначив 10 ключових принципів щодо Росії - Боррель

П'ятниця, 14 січня 2022, 20:50
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО: GETTY IMAGES

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу визначили 10 ключових принципів у взаємодії з Російською Федерацією.

Про це заявив Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель після неформальної зустрічі глав МЗС у французькому Бресті, пише "Європейська правда".

"Ми визначили певне число ключових елементів, які є основою рішучої об'єднаної позиції Європейського Союзу", - сказав Боррель.

Першим пунктом він назвав те, що ЄС відкидає спробу Росії створити сфери впливу у Європі. По-друге, в ЄС підтвердили головні принципи, які підтримують європейську безпеку. Вони визначені у Гельсінському заключному акті, Паризькій хартії, і всі країни домовились їх підтримувати.

"По-третє, ми знову підтвердили нашу солідарність з Україною і країнами Східної Європи, які є нашими партнерами і яким погрожує Росія, і підтримуємо наявні механізми для мирного урегулювання конфліктів ", - сказав Боррель.

Четвертим пунктом Боррель назвав заклик до Росії перейти до деескалації, а п'ятим, одночасно, ЄС закликає до переговорів і діалогу.

"Ми знову повторюємо нашу налаштованість відреагувати на атаки проти України. Будь-яка подальша воєнна агресія проти України матиме величезні наслідки і серйозну ціну у відповідь. Це передбачає обмежувальні заходи, які будуть схвалені у координації з міжнародними партнерами", - сказав він.

Шостим пунктом є координація зусиль із США і НАТО. "По-сьоме, ми погодились посилити координацію з США і НАТО, та посилити співпрацю ЄС в межах ОБСЄ", - сказав Боррель.

Восьмим пунктом країни-члени висловили готовність брати участь у зміцненні механізму забезпечення прозорості і передбачуваності будь-якої воєнної діяльності, а також у створенні заходів зі зміцнення довіри.

"По-дев'яте, ми також підтримуємо перезапуск роботи із роззброєння і контролю над озброєннями. І по-десяте, ми продовжимо підготовчу роботу над додатковими санкціями у тісній співпраці з країнами-однодумцями", - сказав Боррель.

Теми: ЄСРосія


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