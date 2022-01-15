Глава МЗС Канади відвідає Україну

Глава МЗС Канади Мелані Жолі прибуде до України наступного тижня, щоб підтвердити підтримку українського суверенітету та посилити зусилля щодо стримування "агресивних дій" Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Нагромадження російських військ і техніки в Україні та навколо неї ставить під загрозу безпеку в усьому регіоні. Ці агресивні дії необхідно стримувати", - йдеться в заяві Жолі.

"Канада працюватиме зі своїми міжнародними партнерами для підтримки міжнародного порядку, заснованого на правилах" - додала вона.

Жолі зустрінеться з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем і поїде на захід країни, щоб поспілкуватися з канадською навчальною місією з 200 осіб, яка працює там з 2015 року.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо у вівторок розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським і "наголосив, що будь-яке військове вторгнення в Україну матиме серйозні наслідки, включаючи скоординовані санкції", повідомили в офісі Трюдо.

Канада запровадила обмежувальні заходи щодо понад 440 фізичних та юридичних осіб через анексію Криму.

Жолі, яка у неділю розпочинає тижневу подорож Європою, відвідає Брюссель, щоб побачитися з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

Вона також поїде до Парижа для переговорів з міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном.

Нагадаємо, глава МЗС Канади Мелані Жолі не стала виключати можливої відправки зброї Україні на тлі напруженості біля кордону з РФ.