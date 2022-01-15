Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава МЗС Канади відвідає Україну

Субота, 15 січня 2022, 17:04

Глава МЗС Канади Мелані Жолі прибуде до України наступного тижня, щоб підтвердити підтримку українського суверенітету та посилити зусилля щодо стримування "агресивних дій" Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Нагромадження російських військ і техніки в Україні та навколо неї ставить під загрозу безпеку в усьому регіоні. Ці агресивні дії необхідно стримувати", - йдеться в заяві Жолі.

"Канада працюватиме зі своїми міжнародними партнерами для підтримки міжнародного порядку, заснованого на правилах" - додала вона.

Жолі зустрінеться з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем і поїде на захід країни, щоб поспілкуватися з канадською навчальною місією з 200 осіб, яка працює там з 2015 року.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо у вівторок розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським і "наголосив, що будь-яке військове вторгнення в Україну матиме серйозні наслідки, включаючи скоординовані санкції", повідомили в офісі Трюдо.

Канада запровадила обмежувальні заходи щодо понад 440 фізичних та юридичних осіб через анексію Криму.

Жолі, яка у неділю розпочинає тижневу подорож Європою, відвідає Брюссель, щоб побачитися з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

Вона також поїде до Парижа для переговорів з міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном.

Нагадаємо, глава МЗС Канади Мелані Жолі не стала виключати можливої відправки зброї Україні на тлі напруженості біля кордону з РФ.

Теми: КанадаУкраїнаРосіядипломатичні відносини
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Я досі вірю, що Путін не хоче повномасштабної війни – Байден

Новини 19 січня: запобіжний захід для Порошенка, Держдума РФ та “республіки” ОРДЛО

ВІДЕОЗеленський попросив українців не панікувати: Не бігти по гречку й сірники

відеоВенедіктова відреагувала на суд щодо Порошенка та пообіцяла оскаржити рішення

фотоПорошенко після суду святкує у столичному ресторані

У Держдумі просять Путіна визнати "республіки" ОРДЛО

Усі новини...
Канада
Канадська провінція Квебек стягуватиме "податок на здоровʼя" із невакцинованих
Зеленський обговорив з Трюдо ситуацію на Донбасі та компенсації родинам жертв збитого літака МАУ
У Росії звинуватили чехів у брехні після зняття російських хокеїстів з літака в Канаді
Останні новини
03:19
Будь-який перетин кордону військами РФ буде розцінений як "вторгнення" – Білий дім
02:50
В Івано-Франківській області виявили штам "омікрон"
01:51
ВООЗ рекомендує країнам не забороняти міжнародні подорожі через "омікрон"
00:52
"Північний потік-2" є важелем впливу на Росію – Блінкен
23:53
Я досі вірю, що Путін не хоче повномасштабної війни – Байден
22:43
Арестович не підписував документів про звільнення – джерело
22:09
Зеленський поговорив із прем’єр-міністеркою Швеції про безпекову ситуацію
21:50
У Білорусі затримали журналіста й письменника Квятковського
21:22
Новини 19 січня: відновлення вартості євробондів, "ковідна тисяча" на ліки
21:09
Прострочка за кредитами під держгарантії перевищує 2,4 мільярда доларів – депутат
Усі новини...