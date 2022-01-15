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У Відні тисячі людей виступили проти обов’язкової вакцинації

Субота, 15 січня 2022, 18:27

У суботу тисячі людей вийшли на вулиці австрійської столиці, щоб протестувати проти планів уряду запровадити обов’язкові щеплення від COVID-19 протягом наступного місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Натовп на одному з коронапротестів, які стали звичними для суботи, скандував: "Уряд повинен піти!".

Як повідомляє видання Kurier, станом на 14.00 на площі Heldenplatz, за даними поліції, було близько тисячі людей, однак кілька тисяч протестувальників зібралися в парку неподалік.

Порядок на акції забезпечували близько тисячі правоохоронців.

На самому початку акції поліція затримала одного з учасників за порушення коронавірусних обмежень.

Парламент має проголосувати наступного тижня з питання обов’язкової вакцинації, яке поляризує країну через зростання випадків коронавірусу.

У листопаді уряд оголосив про четвертий національний локдаун і заявив, що зробить щеплення обов’язковими для всіх австрійців, що зробило Австрію першою країною Європейського Союзу, яка пішла на такий крок.

Опитування журналу "Профіль" показало, що 51% опитаних проти введення обов’язкових щеплень з лютого, з них 34% були проти обов’язкової вакцинації взагалі, а 17% хотіли б почекати. Опитування показало, що 45% австрійців виступають за обов’язкову вакцинацію, починаючи з лютого.

Органи охорони здоров’я повідомили про понад 1,4 мільйона інфекцій і майже 14 000 смертей від COVID-19 з початку пандемії на початку 2020 року.

Теми: вакцинаціяАвстріямітинги
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