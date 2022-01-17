Не можна дозволити Путіну відродити Радянський союз – американський сенатор

Американський сенатор Мітт Ромні заявив, що Сполучені Штати та інші західні країни мають перешкодити президенту Росії Володимиру Путіну відтворити Радянський союз у тій чи іншій формі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Він намагається відновити те, що мав раніше. Цього не можна допустити", — сказав сенатор-республіканець з Юти.

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"[Путін] намагається розділити НАТО – послабити його. Нам потрібний сильний НАТО не лише для протистояння Росії, а й проти Китаю", – сказав Ромні, який попереджав про наростання російської агресії під час своєї президентської кампанії 2012 року.

На його думку, Заходу слід заблокувати газопровід "Північний потік-2", який має проходити з Росії до Німеччини через Балтійське море. Демократи Сенату в четвер заблокували спробу Республіканської партії накласти санкції на цей газопровід.

"Ми повинні дати йому зрозуміти, що газопровід "Північний потік-2" не працюватиме. У нього не буде цього багатства, якщо він зробить будь-які дії для повалення уряду в Україні – його закриють", – сказав Ромні про Путіна.

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Нагадаємо, сенатор-республіканець Марко Рубіо представив законопроєкт, який пропонує запровадити персональні санкції проти президента РФ Владіміра Путіна у разі нового вторгнення в Україну. Це вже друга подібна ініціатива в Сенаті США.