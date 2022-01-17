Президенти Фінляндії і Франції обговорили ситуацію довкола кордонів України

Президент Фінляндії Саулі Ніїністьо обговорив із французьким колегою Еммануелем Макроном питання європейської безпеки та ситуацію біля кордонів України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила канцелярія фінського президента.

"Президенти обговорили поточну ситуацію на кордонах України та європейську безпеку. Обидва вважають важливим діалог з Росією" - йдеться у повідомленні.

Президенти заявили, що необхідно, щоб у дебатах чітко звучала європейська позиція.

Глави держав також обговорили на загальному рівні співробітництво ЄС у галузі безпеки та тісні відносини Євросоюзу із США.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі