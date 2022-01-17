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"30 років ми були бездіяльними": у Німеччині закликають уряд радикально змінити політику щодо РФ

Понеділок, 17 січня 2022, 12:32
ілюстративне фото Unsplash

Німецькі експерти у відкритому листі розкритикували "східну політику" Берліна і заявили, що вона має бути докорінно скоригована.

Переклад листа 73 німецьких експертів з питань Східної Європи та міжнародної безпеки до уряду Німеччини та політичних партій, представлених у Бундестазі опублікувала "Європейська правда".

Співавтори листа розкритикували Німеччину, яка, хоч і є "найбільшою економічною силою в Європі, протягом трьох десятиліть критично спостерігала за діями Кремля, але переважно залишалась байдужою".

За їхніми словами, недостатньо потужні санкції за анексію Криму і агресію на Донбасі, російсько-німецькі трубопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2" "проклали шлях до вторгнення Росії в Україну" і "повністю усунули залишковий економічний вплив Києва на Москву". Подальша "не більше ніж словесна чи символічна реакція Берліна на "російські ревізіоністські авантюри" лише спонукає Кремль до "нових ескапад", вважають експерти.

Нагадуючи про останні вимоги щодо гарантій безпеки, які Росія, будучи найбільш захищеною країною світу, висунула НАТО і США, експерти наголошують, що після таких маніпуляцій Німеччина має нарешті відмовитися від свого особливого східного політичного шляху.

"Не можна миритися з демонстративним порушенням Росією основоположних принципів ООН, ОБСЄ та Ради Європи (офіційно визнаних і самою Москвою!) у Східній, а тепер і в Північній Європі. Політика Німеччини щодо Росії має бути докорінно скоригована", - йдеться у листі.

"Якщо Берлін і надалі обмежуватиметься словесними чи символічними реакціями на російські ревізіоністські авантюри – це буде, як і в минулому, лише підштовхувати Кремль до нових", - наголошують експерти.

"На Німеччині лежить особлива відповідальність як на ключовій країні ЄС, НАТО та західної спільноти загалом. В інтересах міжнародної безпеки, європейської інтеграції та загальних правил Берлін має нарешті ліквідувати розрив між своєю публічною риторикою та реальною практикою у Східній Європі", - йдеться у листі.

На думку експертів, це має втілитися у низці паралельних та конкретних заходів політичного, правового, дипломатичного, громадянського, технічного та економічного характеру.

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Теми: НімеччинаРосія
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