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ЄС зняв усі обмеження на ввезення продукції птахівництва з України

Вівторок, 18 січня 2022, 10:24

Європейський Союз з 17 січня зняв обмеження на ввезення продукції птахівництва з України, які діяли з грудня 2020 року у зв'язку з виявленням на українській території випадків високопатогенного грипу птиці.

Про це повідомила Держпродспоживслужба, пише "Європейська правда".

"Продукція птахівництва складає вагому частку українських товарів, які експортуються до ЄС. Тому зняття обмежень Європейським Союзом має дуже важливе значення для наших експортерів. Прийняте рішення дозволяє відновити експорт продукції птахівництва з усієї території країни", - наводиться у повідомленні заява глави Держпродспоживслужби Владислава Магалецького.

Минулої зими в Україні трапилося кілька випадків високопатогенного грипу птиці і на період зонування цих випадків експорт був призупинений.

У березні 2021 року ЄС визнав зонування України за високопатогенним грипом птиці. Обмеження стосувалися карантинних зон, в яких були виявлені випадки хвороби, натомість продукцію з неінфікованих територій дозволялося експортувати до ЄС. 

Після проведення роботи з ліквідації спалахів високопатогенного грипу птиці та вжиття заходів щодо запобігання поширенню хвороби, обмеження, що були встановлені, тепер зняті у повному обсязі.

Теми: ЄСбезвіз
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