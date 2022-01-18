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Глава МЗС Німеччини у Москві: складно не розглядати як загрозу 100 тисяч військ РФ біля України

Вівторок, 18 січня 2022, 14:45

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Москви заявила, що складно не сприймати як загрозу понад 100 тисяч військових, які Росія стягнула на кордон з Україною. 

Про це вона зазначила на пресконференції з главою МЗС Росії у вівторок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"За останні тижні понад сто тисяч російських військовослужбовців та військова техніка були зосереджені поблизу України без видимої причини. Складно не розглядати це як загрозу", - сказала Бербок. 

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Вона підкреслила, що німецький уряд разом із західними партнерами будуть реагувати на цю ситуацію.

"Цю ситуацію, ми, федеральний уряд, не обирали. Але ми не можемо і не будемо втікати від цієї ситуації", - зазначила Бербок.

Вона також підтвердила, що допускає використання газопроводу "Північний потік-2" для тиску на РФ.

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"Ми знову і знову підкреслювали на різних рівнях: якщо енергетика використовуватиметься як зброя, то це матиме відповідні наслідки, у тому числі і у зв'язку з цим трубопроводом", - зазначила Бербок.

Водночас представниця Берліна наголосила, що Німеччина готова вести серйозний діалог з Росією щодо так званих "гарантій безпеки", яких зажадав Кремль. 

Напередодні візиту до Москви Анналена Бербок відвідала Київ, де підтвердила, що будь-яка нова агресія РФ проти України матиме високу ціну. 

Водночас Бербок заявила у Києві, що позиція німецького уряду щодо постачання зброї лишається незмінною.

Теми: НімеччинаРосіявійна
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