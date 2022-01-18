Глава МЗС Німеччини у Москві: складно не розглядати як загрозу 100 тисяч військ РФ біля України

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Москви заявила, що складно не сприймати як загрозу понад 100 тисяч військових, які Росія стягнула на кордон з Україною.

Про це вона зазначила на пресконференції з главою МЗС Росії у вівторок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"За останні тижні понад сто тисяч російських військовослужбовців та військова техніка були зосереджені поблизу України без видимої причини. Складно не розглядати це як загрозу", - сказала Бербок.

Вона підкреслила, що німецький уряд разом із західними партнерами будуть реагувати на цю ситуацію.

"Цю ситуацію, ми, федеральний уряд, не обирали. Але ми не можемо і не будемо втікати від цієї ситуації", - зазначила Бербок.

Вона також підтвердила, що допускає використання газопроводу "Північний потік-2" для тиску на РФ.

"Ми знову і знову підкреслювали на різних рівнях: якщо енергетика використовуватиметься як зброя, то це матиме відповідні наслідки, у тому числі і у зв'язку з цим трубопроводом", - зазначила Бербок.

Водночас представниця Берліна наголосила, що Німеччина готова вести серйозний діалог з Росією щодо так званих "гарантій безпеки", яких зажадав Кремль.

Напередодні візиту до Москви Анналена Бербок відвідала Київ, де підтвердила, що будь-яка нова агресія РФ проти України матиме високу ціну.

Водночас Бербок заявила у Києві, що позиція німецького уряду щодо постачання зброї лишається незмінною.