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В МЗС відреагували на слова міністра уряду Словаччини про "шкідливі" санкції проти РФ

Середа, 19 січня 2022, 18:10

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вважають неприйнятними  заяви міністра економіки Словаччини Ріхарда Суліка щодо доцільності продовження санкцій проти РФ, оскільки вони ставлять під сумнів територіальну цілісність України.

Про це у коментарі "Європейській правді" сказав речник МЗС Олег Ніколенко.

"Прикро, що урядовець дружньої нам держави, з якою у нас високий рівень відносин, демонструє викривлене сприйняття реальності в частині приналежності Криму і розуміння накладених на Російську Федерацію санкцій. Розмови про повернення до business as usual з РФ, яка грубо порушила міжнародне право, захопивши силою Крим і розпочавши збройну агресію на Донбасі, лише пропагують безкарність і заохочують Росію до подальшої агресії", - наголосив він. 

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Олег Ніколенко зауважив, що слова Ріхарда Суліка дисонують із офіційною позицією Словаччини та консолідованою позицією ЄС в контексті протидії російській агресії проти України.

"Вимагаємо публічного спростування паном міністром своїх висловлювань, які не сприяють розвитку дружніх українсько-словацьких відносин", - додав він.

Нагадаємо, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік поставив під питання доцільність економічних санкцій ЄС проти Росії за агресію проти України. 

ВІДЕО ДНЯ

Нещодавно ЄС вчергове на пів року продовжив економічні санкції проти РФ - до 31 липня. 

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