Франція четвертий день поспіль фіксує більше 200 тисяч Covid-випадків

У суботу Франція зафіксувала 219 126 нових випадків коронавірусу за добу.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що четвертий день поспіль у країні фіксують понад 200 тисяч випадків.

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Як повідомляється, семиденна середня кількість нових випадків у Франції зросла до історичного максимуму в 157 651, збільшившись за місяць майже в п’ять разів.

Нагадаємо:

У новорічному зверненні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступні кілька тижнів у Франції будуть "важкими".

У п’ятницю у Франції виявили 232 200 нових випадків COVID-19 за добу, що є найвищим показником за час пандемії.

Це робить Францію одним з епіцентрів пандемії.