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Франція четвертий день поспіль фіксує більше 200 тисяч Covid-випадків

Субота, 1 січня 2022, 23:50
Франція четвертий день поспіль фіксує більше 200 тисяч Covid-випадків
ФОТО: GETTY IMAGES

У суботу Франція зафіксувала 219 126 нових випадків коронавірусу за добу.

Джерело: Reuters

Деталі:  Зазначається, що четвертий день поспіль  у країні фіксують понад 200 тисяч випадків.

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Як повідомляється, семиденна середня кількість нових випадків у Франції зросла до історичного максимуму в 157 651, збільшившись за місяць майже в п’ять разів.

Нагадаємо:

  • У новорічному зверненні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступні кілька тижнів у Франції будуть "важкими".
  • У п’ятницю  у Франції виявили 232 200 нових випадків COVID-19 за добу, що є найвищим показником за час пандемії. 
  • Це робить Францію одним з епіцентрів пандемії. 

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Теми: Франціякоронавірус
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