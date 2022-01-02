Франція четвертий день поспіль фіксує більше 200 тисяч Covid-випадків

У суботу Франція зафіксувала 219 126 нових випадків коронавірусу за добу.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що четвертий день поспіль у країні фіксують понад 200 тисяч випадків.

Як повідомляється, семиденна середня кількість нових випадків у Франції зросла до історичного максимуму в 157 651, збільшившись за місяць майже в п’ять разів.

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