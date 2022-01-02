Франція четвертий день поспіль фіксує більше 200 тисяч Covid-випадків
Неділя, 2 січня 2022, 00:50
У суботу Франція зафіксувала 219 126 нових випадків коронавірусу за добу.
Джерело: Reuters
Деталі: Зазначається, що четвертий день поспіль у країні фіксують понад 200 тисяч випадків.
Як повідомляється, семиденна середня кількість нових випадків у Франції зросла до історичного максимуму в 157 651, збільшившись за місяць майже в п’ять разів.
Нагадаємо:
- У новорічному зверненні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступні кілька тижнів у Франції будуть "важкими".
- У п’ятницю у Франції виявили 232 200 нових випадків COVID-19 за добу, що є найвищим показником за час пандемії.
- Це робить Францію одним з епіцентрів пандемії.